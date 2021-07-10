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    Мажилисмены: Модернизация производства должна обеспечивать занятость населения

    10 Июля 2021, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как решаются вопросы с трудоустройством населения в регионах, проанализировали депутаты Мажилиса, члены фракции «Nur Otan» в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    В ходе работы в регионе мажилисмены Данияр Алимбаев, Айгуль Куспан, Алия Абсеметова, Макпал Тажмагамбетова, Жанарбек Ашимжанов и Жанна Тельпекбаева ознакомились с модернизацией сахарного завода «Акѕu Kant» в Аксуском районе.

    Сегодня это единственный сахарный завод в нашей стране, который имеет собственную сырьевую базу и выращивает сахарную свёклу, пшеницу, люцерну. Производственная мощность завода составляет 550 тыс. тонн переработки сахарной свёклы за сезон с выходом 14% сахара.

    По словам директора завода Самата Надирбаева, «Акѕu Kant» работает при поддержке государства и инвесторов.

    В прошлом году на предприятии была запущена линия жомопрессового отделения сахарной свёклы и начаты работы по выпуску прессованного жома. Технология предусматривает выпускать с конвейера отжатый жом с 22% сухого вещества. Таким образом, завод начал выпуск совершенно нового продукта на рынке кормов – свекловичный прессованный пакетированный жом.

    «Для выхода на производственную мощность завода мы планируем увеличить посевные площади за счет ввода дополнительных поливных земель, в том числе путем внедрения капельного орошения, передачи в долгосрочную аренду земельных участков завода передовым крестьянским хозяйствам. Также прорабатывается вопрос по закупу и переработке тростникового сырца», – отметил Самат Надирбаев.

    Подчеркнув важность полной автоматизации процесса на заводе, мажилисмены акцентировали внимание на возможностях для трудоустройства местного населения.

    «Мы ознакомились с полным циклом производства сахара. Очень радует тот факт, что на производстве есть возможность местной молодежи обучиться этому делу и получить дополнительные навыки», - отметила депутат Мажилиса Айгуль Куспан.

    Во время встреч в районе депутаты Мажилиса также обсудили ряд проблемных вопросов, среди которых, в частности, отсутствие водохранилища в поймах рек Аксу, Буйен, а также необходимость подведения ирригационных сетей. Кроме того, поднят вопрос необходимости закупа компьютерного томографа для больницы района.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мажилис Занятость Общество
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