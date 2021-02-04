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    10:31, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Мажилисмены-медики получили прививки от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Зарина Камасова, Лариса Павловец и Галымжан Елеуов сделали сегодня прививки от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.

    Мажилисмены прошли начальный этап вакцинации одними из первых наряду со своими коллегами-медиками. До избрания депутатами Мажилиса VII созыва они в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией работали в медицинских учреждениях своего региона, оказывая необходимую медицинскую помощь населению.

    Депутаты выразили надежду, что массовая вакцинация позволит быстрее выработать коллективный иммунитет и вернуть жизнь казахстанцев в привычное русло.

    «Как медик, я прекрасно понимаю, что сейчас только массовая вакцинация способна противостоять распространению коронавируса. Конечно, это добровольное решение каждого человека. Для себя я решила этот вопрос однозначно: я сделала прививку, потому что от этого зависит моё здоровье, здоровье моих родных и близких», - сказала депутат Мажилиса Лариса Павловец.


    Депутаты также отметили, что после введения вакцины чувствуют себя хорошо.

    Вместе с тем, журналисты поинтересовались, планируется ли вакцинация других депутатов Мажилиса, в частности, председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина.

    Как пояснила пресс-служба Мажилиса, вакцинирование остальных депутатов запланировано в марте на следующих этапах согласно графику министерства здравоохранения. Что касается спикера Мажилиса, то в связи с тем, что Нурлан Нигматулин перенёс коронавирус, у него достаточное количество антител. Поэтому медицинских показаний для вакцинации у него нет.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Парламент Главная Мажилис
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