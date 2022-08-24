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    Мажилисмены изучили проблемные вопросы в трудовых коллективах республики

    24 Августа 2022, 10:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилисмены продолжают выездную работу в регионах. Особое внимание парламентарии уделяют встречам в трудовых коллективах с обсуждением текущих проблем и возможных путей их решения. Одновременно депутаты отслеживают эффективность действующего законодательства и ход реализации государственных программ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    В Алматы депутат Мажилиса Ирина Смирнова встретилась с коллективом Центра социальных услуг «Алатау».

    Специализированное медицинское учреждение функционирует с августа прошлого года. Там проходят социальную реабилитацию люди, страдающие тяжелыми психоневрологическими заболеваниями, имеющие инвалидность. В настоящее время в Центре проживают 153 пациента в возрасте от 18 до 40 лет. Все они получают профессиональный уход и медицинские услуги. Также специалисты Центра решают юридические вопросы, связанные с их подопечными.

    Говоря о проблемах, директор Центра предложила пересмотреть процедуру финансирования, внедрив как в учебных заведениях механизм подушевого финансирования.

    Предметный разговор состоялся и у депутата Мажилиса, члена фракции партии «AMANAT» Самата Мусабаева с работникамии строительной отрасли Мангистауской области.

    Основной темой беседы стали вопросы роста цен на строительные материалы, работы и услуги. Специалисты считают, что, если не остановить стремительного увеличения стоимости строительных материалов, то это может привести к срыву ряда социальных программ.

    Для системного решения назревших вопросов депутат пообещал вернуться к их рассмотрению в рамках выездного заседания в область с участием представителей уполномоченных государственных органов.

    Предложения работников швейной фабрики ТОО «Ютария Ltd» в городе Жезказгане выслушал депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Аманжол Альтаев. В беседе с депутатом работники предприятия говорили о необходимости пересмотра пенсионного возраста и методики начисления их заработной платы.

    Депутат пообещал поднять все озвученные проблемы в ходе предстоящей сессии Мажилиса.

    Вопросы борьбы с финансовыми пирамидами и интернет-мошенничеством обсудил депутат Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстан Юрий Ли с коллективом Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

    Полицейские поделились с депутатом интересными кейсами и проблематикой в данной сфере. Мажилисмен, в свою очередь, рассказал о наработанной практике в рамках своей депутатской деятельности, проинформировал о проекте stop-piramida.kz. При этом особый и обоюдный интерес вызвало несовершенство процедур выдачи онлайн-кредитов.

    Работа депутатов в регионах продолжается.

    Фото: parlam.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мажилис
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