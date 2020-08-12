Мажилисмены акцентируют внимание на вопросах занятости населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса продолжают работу в регионах. Парламентарии посещают областные и районные центры, проводят встречи с трудовыми коллективами и сельскими жителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Особое внимание депутаты уделяют мерам социальной поддержки населения, вопросам трудоустройства и реализации на местах государственных программ.

В Актюбинской области депутаты Мажилиса Глеб Щегельский, Дания Еспаева и Сергей Симонов побывали на строящихся объектах автомобильной дороги «Южный обход».

«Сегодня в условиях пандемии нам важно знать, как проходит реализация Государственной программы «Нұрлы жер», принятой в этом году в рамках антикризисных мер Правительства. Нас интересует, сколько принято рабочих по этой программе, какая у них зарплата и какие трудности возникают у подрядчиков во время строительства», - отметил депутат Мажилиса Глеб Щегельский.

По словам местных властей, реализация проекта «Южный обход» позволила обеспечить работой более 600 актюбинцев, из них 200 человек получили работу по программе «Дорожная карта занятости». Необходимость строительства такой трассы возникла давно. Она не только способна разгрузить движение, но и снизить количество автомобильных выбросов в черте города, что очень важно при нынешней экологической обстановке.

Как отметили подрядчики, практически все используемые в строительстве материалы казахстанского производства, а большинство деталей и исходных материалов произведено в регионе.

В ходе поездки мажилисмены побывали и на объекте по строительству автопереезда через реку Илек. По словам подрядчиков, строительство моста ведется по системе «Мавр», которая делает его более устойчивым к износу. Срок эксплуатации такого моста - 50 лет, но на практике он может прослужить намного дольше.

О том, как обстоят дела с реализацией государственных программ в Каркаралинском районе, узнала в ходе посещения Карагандинской области депутат Мажилиса Гульнара Бижанова.

По словам представителей местных органов власти, сегодня в районе реализуется порядка 10 государственных программ на общую сумму 5 млрд 88,9 млн тенге.

По программе «Дорожная карта занятости» в районе реализуются 18 проектов. На эти цели выделено 998 944,0 тыс. тенге и трудоустроены порядка 250 местных жителей. Сельчане задействованы в капитальном ремонте семейно-врачебных амбулаторий, жилых многоквартирных домов, текущем ремонте дорог, водоводов, а также в реконструкции зданий Каркаралинского историко-краеведческого музея.

В ходе поездки депутат уделила внимание и вопросу обеспечения граждан жильем. Для многодетных, социально уязвимых граждан и работников бюджетной сферы в районе строятся четыре 18-квартирных жилых дома. В целом по программе жилищного строительства «Нұрлы жер» реализуется 5 проектов на сумму 1 203,2 млн тенге.

Кроме того, сельчане привлечены к ремонтным работам автодороги Каркаралинск - К. Аманжолова в рамках госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол».

Отдельное внимание в районе уделяется проекту «Ауыл - ел бесігі», направленному на модернизацию инфраструктуры сельских территорий. Для этих целей ведутся ремонтные работы в школах п. Карагайлы, с. Коктас, в доме культуры с. Егиндыбулак, а также реконструкция внутрипоселковых дорог.

Побывав на этих и других стройплощадках района, мажилисмен убедилась в том, что везде к работам привлечены местные жители, в работе используются в основном строительные материалы казахстанского производства.

В ходе поездки Г. Бижанова посетила и ряд медучреждений и аптек района, отметив в них достаточный запас лекарственных препаратов и медикаментов.

Активную помощь и поддержку казахстанцам в период пандемии коронавируса оказали и депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана. Мажилисмен Ахмет Мурадов совместно с представителями АНК, предпринимателями и волонтерами передали больницам необходимые медикаменты и кислородные концентраторы. Помощь нуждающимся была оказана и в виде продуктовых наборов, предметов первой необходимости и средств индивидуальной защиты.

Депутаты, продолжая работу в регионах, намерены и в дальнейшем держать на контроле решение социальных вопросов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за введенных карантинных мер.