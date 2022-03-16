Мажилисмен Юрий Ли: Нам нужно беречь мир и согласие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Самое главное в Послании – это слова Президента об укреплении суверенитета, единства, мира и согласия. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли, в связи с новым Посланием Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная часть Послания народу Казахстана была посвящена реформированию политической системы, в том числе снижению концентрации полномочий у Президента, реформированию выборной системы в Парламент и маслихаты. Это административно-территориальные новшества, в результате которых у нас создаются новые области и это сразу же коррелируется с тем, что произойдет реформа органов местного самоуправления. В целом, озвученные Главой государства в Послании предложения беспрецедентны и прогрессивны, делают политическое поле, особенно, в части работы представительных органов нижней Палаты Мажилиса и маслихатов, гораздо более конкурентным. Это мы видим, в том числе, по упрощению процедуры регистрации политических партий, существенному снижению регистрационного порога, снижению минимальной численности региональных представительств и другим новшествам. Введение пропорционально-мажоритарной системы формирования Мажилиса, императивного мандата для депутатов по мажоритарной системе, перевод квоты Ассамблеи народа Казахстана в Сенат дадут сильный импульс большему количеству инициативных граждан для активного участия в глобальных процессах государственного строительства и качественного обустройства жизни на местах. Это четкая линия нынешнего Послания и мы свидетели, участники серьезного исторического момента», – сказал Юрий Ли.

Депутат считает, что трансформация Конституционного совета в Конституционный суд станет принципиальным моментом в последовательном формировании правового государства и значительно усилит механизм конституционной защиты прав и свобод граждан и общества, в целом.

Также, по мнению Ю. Ли, у казахстанцев могут возникнуть вопросы, почему не было озвучено каких-либо финансовых новшеств, кроме переформатирования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату, что усилит полномочия Парламента.

«Хочу пояснить, что этот блок был оглашен ранее – в Послании прошлого года. Тогда Глава государства дал конкретные поручения Правительству по реформированию системы управления финансами. И я ожидаю в ближайшее время от Правительства соответствующие законопроектные новшества. На текущий момент, в условиях геополитической напряженности, когда на внешних рынках складывается волатильность цен на сырье, когда нужно заниматься стабилизацией курса национальной валюты, те финансы, которые у нас есть в Национальном фонде, и которые аккумулируются в доходной части государственного бюджета, средства квазигосударственного сектора – это то, чем нужно управлять эффективно, ответственно, очень разумно и подконтрольно. Уверен, что в ближайшее время Правительство озвучит соответствующие меры», – сообщил мажилисмен.

Депутат Юрий Ли отметил, что с января текущего года по инициативе Главы государства уже произошел целый ряд резонансных и важных событий, реализуются различные мероприятия, которые по своей сути, вкупе с тем, что озвучил Глава государства в Послании, свидетельствуют о явных позитивных изменениях в стране.

«Самое главное, на мой взгляд, то, что Президент сказал об укреплении суверенитета, единства мира и согласия. И это гражданская ответственность каждого из нас. Я здесь вижу то, что нам, как гражданам Казахстана, при любой какой-то негативной ситуации, распространении фейков, публикаций или вбросов, которые нацелены посеять раздор и поляризацию в казахстанском обществе, не нужно ссориться друг с другом, бросаться друг в друга претензиями, «подливая масла в огонь». Порой в соцсетях разворачивается яростное противостояние между некоторыми нашими соотечественниками по тем или иным вопросам геополитики. Но нам нужно сохранять взаимное уважение и беречь ту стабильность, которая есть во взаимоотношениях, чтобы единство стало основой для реализации реформ, озвученных Президентом, потому что всевозможные различные вбросы – это все проверка нас на прочность, на то, насколько мы находимся в согласии друг с другом. Укрепление взаимопонимания и взаимоуважения в обществе — это ключевая составляющая для дальнейшего плодотворного реформирования и развития нашей Родины во всех аспектах», – заключил парламентарий.