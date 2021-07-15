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    Мажилисмен с рабочим визитом посетил Атыраускую область

    15 Июля 2021, 13:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Нурлыбек Ожаев с целью контроля за ходом выполнения дорожной карты по реализации предвыборной программы посетил с рабочим визитом Махамбетский район Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат ознакомился с работой ТОО «Первомайский» по производству молочных изделий. В организации отметили, что даже в период пандемии их работа не приостановилась. Затем мажилисмен побывал в теплице «Жумагалиева», где в год производят 350 тонн огурцов, помидоров, встретился с сотрудниками теплицы.

    В ходе рабочего визита депутат провел встречу с жителями села Акжайык Махамбетского района, выслушал их просьбы и пожелания. Жители озвучили волнующие экологические вопросы, внесли свои предложения по решению проблем. Сейчас в регионе возникли сложности в связи с нехваткой воды, из-за чего пострадал скот.

    Помимо этого, была озвучена проблема, связанная со снижением уровня воды в Каспийском море. Депутаты Мажилиса, в свою очередь, заверили, что приложат все усилия для решения проблем.

    Жители поселка Акжайык высказали свои пожелания и возникшие вопросы депутату Нурлыбеку Ожаеву. Депутат отметил, что каждая проблема решится своевременно, будут учтены мнения жителей.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Атырауская область Мажилис Промышленность Сельское хозяйство Общество
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