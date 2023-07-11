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    Мажилисмен раскритиковал работу Минсельхоза по борьбе с саранчей

    11 Июля 2023, 15:38

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Прибывший с рабочей поездкой в Костанайскую область депутат Мажилиса Парламента РК Айдарбек Ходжаназаров встретился с журналистами и как экс-аграрий высказал свою точку зрения касательно работы профильного ведомства по борьбе с нашествием саранчи в регионе и вытекающими из этого последствиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Самого нашествия не должно было быть, если бы Минсельхоз проделал работу корректно. Нашествие — это как пожар в Абайской области. То есть, он уже произошел, и после этого хвалить, как мы его быстро потушили - неправильно. Изначально, сам факт нашествия саранчи — это некачественная работа территориальных органов и самого министерства», - считает мажилисмен.

    Ходжаназаров так же отметил отстраненность главы Минсельхоза от имеющей проблемы, который побывал лишь в Костанайском районе, чтобы ознакомиться с ситуацией по саранче.

    «Я был в Буревестнике, в Наурзумском районе, у агрария Сергея Ивановича Кошкодан. И у него пострадали посевы от саранчи. Вчера министр сельского хозяйства, как вы знаете, был в Костанайском районе. С таким же успехом он мог сидеть в Астане и посмотреть эту саранчу. Какой смысл был прилетать в Костанайскую область, чтобы отъехать в 15 км от города. Надо ехать в Наурзум, на юг. Миллионы насекомых летают в регионе и нам говорят, что они не поедают посевы. Они, что, воздухом питаются», - возмутился он.

    Высказался депутат и по выплате компенсации пострадавшим фермерам.

    «По компенсации считаю, что необходимо формировать комиссию по выявлению ущерба. Почему фермер должен платить за нерадивость определенных госорганов», - добавил он.

    Ранее сообщалось, что нескольких районов Костанайской области ведется «обработка» площадей от саранчовых.

    Между тем, как сообщили в территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, в регионе от саранчи пострадали только 500 гектаров посевов в Джангельдинском районе.

    Также местным аграриям предстоит ждать вредителей и в следующем году, 2024 год - ожидается пик нашествия саранчовых.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Мажилис Минсельхоз Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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