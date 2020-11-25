Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Мажилисмен Платонов: Программа партии «Nur Otan» максимально проработана

    25 Ноября 2020, 21:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Артур Платонов считает, что в предвыборной программе партии «Nur Otan» казахстанцы смогут найти ответы на многие свои вопросы. Своим мнением Артур Платонов поделился по итогам ХХ внеочередного съезда партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

    «События, которые происходят в настоящее время в Казахстане, да и во всём мире, имеют большое значение для истории. Прежде всего, потому, что наша страна, как и все государства, переживают сложнейший период. Беспрецедентное сочетание непростых политических, экономических факторов, осложнённых пандемией коронавируса, привели, образно говоря, к беспрецедентному социальному эксперименту над человечеством. Разрушен привычный образ жизни. Мы видим, что даже в благополучных странах происходит раскол общества, стремительное падение уровня жизни, ведутся разговоры о дальнейшем повышении пенсионного возраста. В такой обстановке люди всё чаще задаются вопросом, справимся ли мы? Таким вопросом задаются и казахстанцы. Хватит ли ресурсов у страны? Не случится ли того, что происходит в разных, ещё вчера успешных странах? Что будет с социальными обязательствами, инфляцией и ценами, зарплатами, стипендиями, жильём, финансированием здравоохранения? Поддержат ли и дальше малый и средний бизнес? Откуда возьмём ресурсы?» - сказал депутатю

    По его словам, очень много актуальнейших, волнующих людей вопросов учтено в предвыборной программе партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!».

    «Следование курсу Лидера партии, Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, прекрасное знание реальной ситуации, чем живут казахстанцы, понимание того, как преодолеть настоящие сложности – все эти особенности позволили партийцам подготовить максимально проработанный предвыборный документ. Сам процесс подготовки позволяет говорить, что достигнут новый уровень диалога общества и власти, который, уверен, будет способствовать усилению консолидации казахстанцев для преодоления мирового кризиса. Ведь, несмотря на все мировые проблемы у нас есть возможности для выхода на новый этап финансирования образования, здравоохранения, продолжения роста зарплат, социальных выплат, стипендий, строительство ещё большего количества жилья», - отметил А.Платонов.

    Практически каждый гражданин найдёт ответы на свои вопросы, увидит, как и за счёт чего станет развиваться страна в это сложнейший исторический период. Каждый тенге должен пойти на дальнейший рост благосостояния людей, уверен депутат.

    «Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, коэффициент полезного действия работы партии будет зависеть от практических решений, улучшающих жизнь наших граждан», - резюмировал Артур Платонов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мажилис Нур Отан Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мажилис принял закон о введении штрафа в 20 МРП или ареста до 10 суток за ложную информацию
    Мажилис принял закон по возврату государству незаконно выведенных активов
    Падение цен на жилье прогнозирует глава «Отбасы банка»
    Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по выплатам детям из Нацфонда
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре