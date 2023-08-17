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    Мажилисмен Перуашев встретился с коллективом оборонного завода в Уральске

    17 Августа 2023, 22:31

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев ознакомился с работой уральского завода «Зенит», выпускающего продукцию оборонно-хозяйственного назначения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Сегодня на предприятии собирают суда, которые используются для охраны государственной границы на Каспийском море. Всего здесь трудятся около 500 человек.

    Азат Перуашев ознакомился с работой в цехах, встретился с коллективом завода и ответил на вопросы сотрудников завода.

    Работники поднимали вопросы работы профсоюза, обеспечения безопасности труда, защиты социально-трудовых прав, повышения заработной платы. Мажилисмен заявил, что готов внимательно изучить все вопросы и обеспечить их решение, в том числе на законодательном уровне.

    Кроме того, депутат Азат Перуашев рассказал о наиболее значимых законопроектах, принятых Мажилисом.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мажилис Промышленность Уральск
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