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Мажилисмен Перуашев встретился с коллективом оборонного завода в Уральске

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
17 Августа 2023, 22:31
Мажилисмен Перуашев встретился с коллективом оборонного завода в Уральске Фото: parlam.kz

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев ознакомился с работой уральского завода «Зенит», выпускающего продукцию оборонно-хозяйственного назначения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Сегодня на предприятии собирают суда, которые используются для охраны государственной границы на Каспийском море. Всего здесь трудятся около 500 человек.

Азат Перуашев ознакомился с работой в цехах, встретился с коллективом завода и ответил на вопросы сотрудников завода.

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Работники поднимали вопросы работы профсоюза, обеспечения безопасности труда, защиты социально-трудовых прав, повышения заработной платы. Мажилисмен заявил, что готов внимательно изучить все вопросы и обеспечить их решение, в том числе на законодательном уровне.

Кроме того, депутат Азат Перуашев рассказал о наиболее значимых законопроектах, принятых Мажилисом.


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