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    Мажилисмен ознакомился с ходом реализации проекта «Gate City»

    10 Июля 2023, 19:21

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в Алматинскую область депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Максим Рожин ознакомился с ходом реализации проекта «Gate Сity». Это один из четырех городов-спутников, строящихся в рамках развития Алматинской агломерации, передает МИА «Казинформ».

    Проект «G4 City» реализуется в Алматинской области с 2008 года. Современные тематические районы Gate City, Golden City, Growing City, Green City с численностью населения 250 тыс человек появятся вдоль трассы Алматы-Конаев с общей площадью более 8 тыс га.

    Первый город-спутник Gate City – это крупный деловой и финансовый центр с жилой застройкой и индустриальной зоной. Согласно генеральному плану его территория составит около 2,4 тыс. га. По прогнозам специалистов, к 2030 году в Gate City будут проживать 90 тыс человек. Всего здесь построят 74 девятиэтажных дома, 10 школ, 16 детских садов и 4 поликлиники.

    Как отметил Максим Рожин, коммунальной инфраструктуре городов-спутников необходимо уделять особое внимание.

    «При этом вопросы обеспечения населения бесперебойной подачей воды и электричества должны находиться на особом контроле партийцев. Контролировать необходимо и готовность теплоснабжающих объектов», – сказал депутат.

    Мажилисмен также подчеркнул, что жилье должно быть доступным по ценовой политике.

    Проект «Gate City» состоит из нескольких этапов. Первая очередь – строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры. На сегодня проложили 86,5 км магистральных сетей. Построены электрическая подстанция, автоматическая газораспределительная станции, водозаборные сооружения с магистральным водопроводом и канализационно-насосная станция. В числе долгостроев – пиковая водогрейная котельная и мост-развязка по трассе Алматы-Конаев.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Мажилис AMANAT
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