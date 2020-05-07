Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Мажилисмен отметил важность подписанного Главой государства закона о ветеранах

    7 Мая 2020, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Бакытбек Смагул отметил важность подписанного Главой государства закона о ветеранах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вооруженные силы Казахстана не раз доказали свое мужество. Теперь государство должно проявить заботу о них», - сказал Бакытбек Смагул в телефонном разговоре.

    В это связи, по его словам, закон, подписанный Главой государства, очень важен.

    Депутат подчеркнул, что закон расширяет категории ветеранов. Этим документом предусмотрены льготы и пособия для различных групп, которые ранее не были предусмотрены.

    В частности, предусмотрены пособия для лиц, участвовавших в боевых действиях в Афганистане; принимавшим участие в усилении охраны внешних границ СНГ на таджикско-афганском участке; в урегулировании конфликта в Чехословакии в 1968 году; в решении межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе; лицам, входившим в национальный контингент, участвовавшие в миротворческой операции в Ираке. Предусмотрены пособия также для ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нужно пересмотреть возраст выхода лесников на пенсию – эксперт
    Почему Казахстан может накормить миллиард людей, рассказал гость МФА Михаэль Роэ
    Казахстан имеет репутацию «наводчика мостов» – Жозе Мануэль Баррозу
    Сегодня есть существенный риск разъединения мира - Жозе Мануэль Баррозу
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    3 В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области