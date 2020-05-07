Мажилисмен отметил важность подписанного Главой государства закона о ветеранах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Бакытбек Смагул отметил важность подписанного Главой государства закона о ветеранах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вооруженные силы Казахстана не раз доказали свое мужество. Теперь государство должно проявить заботу о них», - сказал Бакытбек Смагул в телефонном разговоре.

В это связи, по его словам, закон, подписанный Главой государства, очень важен.

Депутат подчеркнул, что закон расширяет категории ветеранов. Этим документом предусмотрены льготы и пособия для различных групп, которые ранее не были предусмотрены.

В частности, предусмотрены пособия для лиц, участвовавших в боевых действиях в Афганистане; принимавшим участие в усилении охраны внешних границ СНГ на таджикско-афганском участке; в урегулировании конфликта в Чехословакии в 1968 году; в решении межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе; лицам, входившим в национальный контингент, участвовавшие в миротворческой операции в Ираке. Предусмотрены пособия также для ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы



