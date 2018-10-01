Мажилисмен: Никто не застрахован от уголовной ответственности за коррупцию

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК с рабочим визитом приехали в Восточный Казахстан и встретились с населением села Самарское Кокпектинского района. На встрече они обсудили новое Послание Главы государства «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе ВКОФ «Нур Отан».

В районе сейчас проживает свыше 30 тысяч человек. Активно развивается агропромышленный сектор. Так, в скором времени сельхозтоваропроизводители планируют выйти на новый уровень - заняться переработкой мясной и молочной продукции. Важность этого направления отметили мажилисмены.

По словам Тараса Хитуова, развитие экспортоориентированной индустриализации позволить стране выйти на мировой рынок с качественным товаром, открыть новые рабочие места. Кроме того, они рассказали жителям района о новых законопроектах, которые готовит Мажилис.

Как отметил депутат, а также председатель республиканской комиссии по противодействию коррупции при партии «Нур Отан» Жанат Жарасов, в свете нового Послания Президента мажилисменами инициирован законопроект, который предусматривает ужесточение мер к руководителям, чьи подчиненные совершили коррупционные деяния.

«Коррупция - это прямая угроза государственной безопасности на уровне экстремизма. Она тормозит работу государственного аппарата. Особенно это касается вопросов предоставления услуг для населения и реализация госпрограмм, таких, как «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», вопросы земельных отношений и другие. Отмечу, что на местном уровне это очень серьезные пробелы. Вы знаете, что в столице идет очень жесткая борьба с коррупцией. На сегодня никто не застрахован. Ни министры, ни акимы областей, ни председатели агентств от того, чтобы быть привлеченным к уголовной ответственности за коррупционное проявление. Президент в своем Послании напомнил о персональной ответственности всех руководителей. В ближайшее время мы будем реализовывать эту задачу, внося соответствующие дополнение и изменение в законодательство. В Мажилисе сейчас лежит законопроект относительно действия государственной службы и противодействии коррупции. Кроме того, готовятся законодательные акты о государственной службе», - подчеркнул Жанат Жарасов.

Выступающие также затронули темы модернизации среднего и высшего образования, здравоохранения, вопросы поддержки бизнеса и аграрной промышленности. Жители села выразили поддержку социально-экономическим преобразованиям, проводимым в стране.