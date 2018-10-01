Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 6 °С
Алматы: 5 °С
USD 366.43 EUR 420.11
RUB 5.58 CNY 52.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мажилисмен: Никто не застрахован от уголовной ответственности за коррупцию

21 Октября 2018 20:36 121
Поделиться:
Мажилисмен: Никто не застрахован от уголовной ответственности за коррупцию

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК с рабочим визитом приехали в Восточный Казахстан и встретились с населением села Самарское Кокпектинского района. На встрече они обсудили новое Послание Главы государства «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе ВКОФ «Нур Отан».

Новости по теме

Социальные фитнес-залы появятся в Казахстане
Министр общественного развития РК призвал активизировать работу с молодежью Должна быть четкая реализация Послания - мажилисмены

В районе сейчас проживает свыше 30 тысяч человек. Активно развивается агропромышленный сектор. Так, в скором времени сельхозтоваропроизводители планируют выйти на новый уровень - заняться переработкой мясной и молочной продукции. Важность этого направления отметили мажилисмены.

По словам Тараса Хитуова, развитие экспортоориентированной индустриализации позволить стране выйти на мировой рынок с качественным товаром, открыть новые рабочие места. Кроме того, они рассказали жителям района о новых законопроектах, которые готовит Мажилис.

Как отметил депутат, а также председатель республиканской комиссии по противодействию коррупции при партии «Нур Отан» Жанат Жарасов, в свете нового Послания Президента мажилисменами инициирован законопроект, который предусматривает ужесточение мер к руководителям, чьи подчиненные совершили коррупционные деяния.

«Коррупция - это прямая угроза государственной безопасности на уровне экстремизма. Она тормозит работу государственного аппарата. Особенно это касается вопросов предоставления услуг для населения и реализация госпрограмм, таких, как «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», вопросы земельных отношений и другие. Отмечу, что на местном уровне это очень серьезные пробелы. Вы знаете, что в столице идет очень жесткая борьба с коррупцией. На сегодня никто не застрахован. Ни министры, ни акимы областей, ни председатели агентств от того, чтобы быть привлеченным к уголовной ответственности за коррупционное проявление. Президент в своем Послании напомнил о персональной ответственности всех руководителей. В ближайшее время мы будем реализовывать эту задачу, внося соответствующие дополнение и изменение в законодательство. В Мажилисе сейчас лежит законопроект относительно действия государственной службы и противодействии коррупции. Кроме того, готовятся законодательные акты о государственной службе», - подчеркнул Жанат Жарасов.

Выступающие также затронули темы модернизации среднего и высшего образования, здравоохранения, вопросы поддержки бизнеса и аграрной промышленности. Жители села выразили поддержку социально-экономическим преобразованиям, проводимым в стране.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Коррупция, Восточно-Казахстанская область, Нур Отан, Мажилис, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
Поделиться:

Автор:

Людмила Малько

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Архив