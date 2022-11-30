Мажилисмен Ерлан Смайлов предложил изучить доходы казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Доход основной части «работающих бедных» не превышает отметку 204 тысячи тенге в месяц. При этом «работающие бедные» вынуждены тратить на покупку еды значительную часть своих средств. Так заявил депутат Мажилиса Ерлан Смайлов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пришло время заняться решением системных проблем – первопричин, препятствующих качественному социально-экономическому развитию нашей страны. Одной из них, является масштабная проблема работающей бедности и как следствие – рост социального неравенства и нарушения права казахстанцев на достойный уровень жизни для себя и для членов своей семьи», - сказал депутат, озвучивая депутатский запрос на имя Премьер-Министра РК.

«Реальность такова, что миллионы работающих казахстанцев живут от зарплаты до зарплаты, едва сводя концы с концами. Но на уровне государственной политики действует закостенелый стереотип еще советского периода: считается, что постоянная занятость гражданина обеспечивает ему и его семье достаточный доход и, соответственно, качество жизни. Что сегодня абсолютно не соответствует действительности», - считает мажилисмен.

Ерлан Смайлов привел пример, что в докладе о мировом развитии за 2000-2001 годы Международная организация труда выдвинула концепцию «рабочей нищеты», где «работающие бедные» – это люди, которые не зарабатывают достаточно средств, чтобы улучшить свой уровень жизни, получая доход ниже установленных границ нищеты.

По его словам, в нашей стране группой отечественных экспертов и ЦСПИ «Стратегия» было проведено первое в этом направлении, поисковое исследование на тему «Работающая бедность в Казахстане». По их оценкам, как заявил депутат, к работающим бедным отнесли себя 32,2 % опрошенных в ходе социологического исследования работающих казахстанцев.

«Экономико-статистический анализ ситуации в сфере оплаты наемного труда в РК подтвердил наличие системных проблем рынка труда. Во-первых, для Казахстана весьма актуальна проблема «работающих бедных», доля которых сохраняется в интервале от 27,7 до 34,3 %. По итогам третьего квартала 2022 года численность наемных работников в РК составила 6,7 млн человек, соответственно численность работающих бедных составляет от 1,86 млн до почти 2,3 млн казахстанцев. Во-вторых, распределение казахстанских работников по величине заработных плат отражает проблему значительного разрыва в уровнях оплаты труда – в 6,4 раза, по данным официальной статистики», - сообщил Е. Смайлов.

Также как пояснил он, по мнению отечественных экспертов, «работающая бедность» имеет отраслевую специфику. Больше всего она распространена в таких низкооплачиваемых сферах, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, культура и искусство, услуги по проживанию.

«Абсолютное большинство опрошенных «работающих бедных» (81,8 %) имели постоянную занятость на полный рабочий день. Менее 10 % работали на условиях частичной занятости, то есть, неполный рабочий день. Как показало исследование, доход основной части «работающих бедных» не превышает отметку 204 тысячи тенге в месяц (75 %). Наибольшее число респондентов живут на доход от 85 тысяч до 143 тысяч тенге в месяц (33 %). При этом «Работающие бедные» вынуждены тратить на покупку еды значительную часть своих средств. Так, по результатам опроса, в среднем респонденты тратят на еду 50,7 % от всего дохода своего домохозяйства», - проинформировал мажилисмен.

Депутат заявил, что почти половина из числа «работающих бедных» (44 %) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит накоплений в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на несколько месяцев. Большинство «работающих бедных» в нашей стране пользуется потребительскими кредитами банков второго уровня и покупкой товаров в рассрочку.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана, считают необходимым предпринять ряд последовательных шагов.

«Необходимо фундаментально исследовать и в целом на концептуальном уровне, провести оценку экономических классов общества Республики Казахстан, в том числе класса, соответствующего «работающей бедности». Разработать методологию оценки бедности работающих с учетом международного опыта, включая подходы ЕС и ОЭСР. Необходимо совершенствование методологии и методики сбора статистической и описательной информации о благосостоянии домохозяйств, их социально-демографических и экономических характеристик, нужд и потребностей», - заявил Е. Смайлов.

Также как считает он, решение проблемы «работающих бедных», должно быть отражено в стратегических и программных документах Казахстана.

«Возможно улучшение финансирования социальной сферы и повышение благосостояния домохозяйств за счет нематериальных механизмов поддержки семьи. В ряду действенных мер – назревший пересмотр социальных стандартов, в частности, потребительской корзины – с переходом от минимальной к достаточной. Нужно внедрить отдельную детскую потребительскую корзину – как возможность для детей выйти из ловушки поколенческой «работающей бедности» и иметь реальные возможности для качественного развития», - предложил Ерлан Смайлов.



