Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию

    29 Декабря 2021, 10:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полномочия депутата Мажилиса Парламента РК Бекболата Тлеухана прекращены досрочно. Об этом стало известно на пленарном заседании Нижней Палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан Бекболатом Тлеуханом подано заявление о прекращении полномочий по собственному желанию. В этой связи Центральная избирательная комиссия РК в соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3, 8 статьи 24 Конституционно закона Республики Казахстан «О парламенте РК и статусе его депутатов» в связи с подачей заявления депутата вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса парламента РК Бекболата Тлеухана», - сказал член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов.

    В свою очередь спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил благодарность Бекболату Тлеухану за работу в Мажилисе.

    «Не будет лишним сказать, что нет ни одного казаха, который не знает Бекболата Тлеухана. Он один из наших уважаемых граждан, который вносит большой вклад в политику, культуру и общественную деятельность. Несколько созывов был депутатом Мажилиса, способствовал принятию необходимых законов для населения, особенно велика его роль в социально-культурном развитии страны», - прокомментировал Н. Нигматулин.

    Стало известно, что Бекболат Тлеухан назначен первым вице-президентом Всемирной федерации этноспорта.

    «Выражаем благодарность коллеге за совместную работу и желаем крепкого здоровья и больших успехов на новом поприще», - пожелал спикер палаты.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Отставки Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    Гектары земли КазНАИУ незаконно оформлялись на других собственников последние 20 лет - депутат
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая