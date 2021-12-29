Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полномочия депутата Мажилиса Парламента РК Бекболата Тлеухана прекращены досрочно. Об этом стало известно на пленарном заседании Нижней Палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан Бекболатом Тлеуханом подано заявление о прекращении полномочий по собственному желанию. В этой связи Центральная избирательная комиссия РК в соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3, 8 статьи 24 Конституционно закона Республики Казахстан «О парламенте РК и статусе его депутатов» в связи с подачей заявления депутата вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса парламента РК Бекболата Тлеухана», - сказал член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов.

В свою очередь спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил благодарность Бекболату Тлеухану за работу в Мажилисе.

«Не будет лишним сказать, что нет ни одного казаха, который не знает Бекболата Тлеухана. Он один из наших уважаемых граждан, который вносит большой вклад в политику, культуру и общественную деятельность. Несколько созывов был депутатом Мажилиса, способствовал принятию необходимых законов для населения, особенно велика его роль в социально-культурном развитии страны», - прокомментировал Н. Нигматулин.

Стало известно, что Бекболат Тлеухан назначен первым вице-президентом Всемирной федерации этноспорта.

«Выражаем благодарность коллеге за совместную работу и желаем крепкого здоровья и больших успехов на новом поприще», - пожелал спикер палаты.



