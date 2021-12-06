Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ

    6 Декабря 2021, 10:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прямой нормы, предусматривающей минимальный порог пенсионных накоплений, в законодательстве нет, отметил депутат Мажилиса Азат Перуашев, комментируя пояснения председателя правления ЕНПФ Жаната Курманова о причинах повышения порога достаточности для изъятия накоплений из Фонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Депутат Мажилиса Азат Перуашев высказался о повышении порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, который с начала следующего года планирует ввести Единый накопительный пенсионный фонд.

    Как подчеркнул мажилисмен, Методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений утверждает Правительство, а разрабатывает Министерство труда и социальной защиты населения. Но конкретные цифры утверждаются решением самого Фонда.

    Вместе с тем, по мнению Азата Перуашева, объяснения руководства Фонда о планируемом повышении порога достаточности для изъятия пенсионных накоплений, не компетентны.

    «Не надо ссылаться на то, что законодательно со следующего года повысится минимальная заработная плата. К тому, же минимальная заработная плата не имеет прямого влияния на пенсионные выплаты. А «отложенные», то есть растянутые по времени, тенденции уполномоченные госорганы обязаны просчитывать заранее, с учетом доходности по пенсионным накоплениям как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Более того, прямой нормы, предусматривающей порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, в законодательстве нет. И потому аргументировать в данном случае свое решение через законодательство как минимум не компетентно со стороны руководства Единого пенсионного накопительного фонда», - считает мажилисмен.

    По словам Азата Перуашева, сложившаяся ситуация свидетельствует и об отсутствии обратной связи Фонда со своими вкладчиками, которыми является все общество.

    «ЕНПФ, прежде чем публиковать новые размеры порога, должен был обсудить их с Правительством, отраслевым министерством, обсудить на разных площадках, а не механически заполнить эти формулы и сразу предоставить результаты обществу и будоражить его. Ведь вопрос касается миллионов наших граждан», - подчеркнул депутат Мажилиса.

    Автор:

    Мажилис ЕНПФ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мажилис принял документ о Семипалатинской зоне ядерной безопасности
    Привлечь олигархов к развитию теплоэнергетической отрасли в Казахстане предложил депутат
    Дефицит кадров энергетической отрасли наблюдается в Казахстане
    Аркалыкская ТЭЦ вынуждена закупать электроэнергию вместо продажи
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане