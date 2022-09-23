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    Мажилисмен Айгуль Куспан ответила на выпад депутата Госдумы

    23 Сентября 2022, 14:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан прокомментировала слова первого заместителя председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константина Затулина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу мажилисмена в сети Facebook.

    «В канун 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин вновь сделал угрожающе-уничижительный выпад против Казахстана.

    К сожалению, из-за таких депутатов образ дружественной России в ближнем зарубежье ассоциируется с агрессией, высокомерием и невежеством. Эксплуатируя надуманную тему казахского и прочих национализмов, такие горе-политики играют против интересов самой России.

    Новое заявление Затулина следует рассматривать как крайне недружественное и по сути своей поверхностное и необоснованное. Только в первые сутки после объявления частичной мобилизации в Казахстан прибыло около 10 тысяч россиян. Ни власти, ни народ не чинят им никаких препятствий. Это свидетельствует о том, что никакой русофобии в нашей стране нет.

    Депутат Затулин по какой-то причине этого не замечает, но в то же время призывает власти нашей страны отдать экономику Казахстана под вторичные западные санкции в угоду демонстрации лояльности России, но в существенный ущерб интересам народа Казахстана.

    Напомню, что не ранее чем в июне этого года депутат Затулин призывал обратить внимание на Казахстан, намекнув, что ВСЁ ВОЗМОЖНО, как в случае с Украиной. Тогда его мудрые российские коллеги порекомендовали ему не делать столь провокационных комментариев за границами своей компетенции, а «сосредоточиться на функциях своего комитета, важнейшей из которых, напротив, является укрепление союзнических и добрососедских отношений», - написала Айгуль Куспан.


    Фото: www.facebook.com/Aigul Kuspan

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Россия Общество Политика
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