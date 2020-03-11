Мажилис взял в работу законопроект о мирных собраниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис взял в работу проект Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный законопроект подготовлен во исполнение Послания Главы государства от 2 сентября 2019 года. Главная цель документа – обеспечение конституционных прав граждан на проведение мирных собраний, включая митинги, шествия, демонстрации, пикеты и другие формы, а также определение специальных мест в населенных пунктах», - отметил председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Нурлан Абдиров на пленарном заседании палаты.

Он также добавил, что Комитет готов взять в работу законопроект и подготовить по нему заключение до 27 ноября 2020 года.

Отметим, что в новый законопроект, в отличие от закона 1995 года, включен понятийный аппарат. Все формы мирных собраний, включая митинги, шествия, демонстрации, пикеты и другие формы, прописаны и понятийно определены в данном законопроекте.