Мажилис взял в работу законопроект о банкротстве физлиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис взял в работу законопроект «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на пленарном заседании палаты отметил важность законопроекта для казахстанцев и призвал его обсуждение провести максимально открыто.

«Необходимо найти баланс между интересами финансовых интситутов и запросами наших граждан.Это дожны быть системные решения», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Правительстве Казахстана разработали законопроект «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК». Министерство финансов РК провело публичные слушания по законопроектам, предусматривающим банкротство физических лиц.

«На сегодня значительное количество граждан сталкивается с ухудшением своего финансового положения по различным причинам. Это потеря работы или трудоспособности, снижение уровня благосостояния на фоне общего экономического спада и введение карантинных мер по коронавирусной инфекции. Платежеспособность наших сограждан должна быть восстановлена, для чего предлагается механизм банкротства граждан», - сказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Кайрат Миятов.

По его словам, министерством завершена работа по проекту Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан». Согласно нормам законопроекта гражданам предлагается три вида процедур. Внесудебное банкротство граждане смогут применить при следующих условиях: долг перед банками, микрокредитными организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП); отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) – 36018 тенге. «При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МКО и коллекторскими агентствами», - пояснил Кайрат Миятов.

Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «электронное правительство». Затем в информационной системе Комитета госдоходов будет проводиться автоматическая сверка с данными других государственных органов на предмет наличия доходов и имущества, а также судебных решений. По результатам проверки должнику будет направлено соответствующее уведомление (отказ либо начало внесудебного банкротства). Все остальные граждане по всем видам долгов, превышающих 4,9 млн тенге, смогут применить судебное банкротство. «В ходе данной процедуры имущество должника может быть реализовано на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами, в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника», - уточнил Кайрат Миятов.

В случае если размер всех обязательств не превышает стоимость имущества, применяется процедура восстановления платежеспособности с обязательным утверждением плана восстановления платежеспособности (до 5 лет). Также законопроектом предусмотрено обязательное прохождение банкротами курсов по повышению финансовой грамотности. Разработанный проект закона также предусматривает изменения и дополнения в 21 законодательный акт (8 кодексов и 13 законов). Отметим, что законопроект пока не принят. Проект закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан» и два сопутствующих законопроекта согласованы с госорганами и внесены в канцелярию Премьер-Министра РК.