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    Мажилис взял в работу проект Социального кодекса РК

    11 Января 2023, 10:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис взял в работу проект Социального кодекса Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планируется повышение эффективности менеджмента социальной сферы через модернизацию социальной деятельности. С помощью Интернет-платформ предпринимаются меры по регулированию занятости, трансформации центров занятости. Кроме того, предусмотрены нормы по укреплению статуса работников социальной сферы. В целом, проект социального кодекса систематизирует законодательство в этой сфере, а также формирует единую правовую основу при наличии угроз», - сказала председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, депутат Жамиля Нурманбетова, представляя документ на пленарном заседании Палаты.

    Ранее Правительство РК рассмотрело и одобрило проект Социального кодекса.

    Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства проинформировала о мерах по повышению эффективности социального обеспечения, предусмотренных в проекте Социального кодекса РК.

    В начале своего выступления глава МТСЗН отметила, что Социальный кодекс станет основой для построения новой социальной политики, главной целью которой будет создание базовых условий для укрепления и развития казахстанской семьи. Для ее реализации предусмотрено формирование нового социального контракта между государством, бизнесом и гражданами.

    При разработке Соцкодекса был изучен международный опыт, за его основу взята структура Социального кодекса Евросоюза, но с учетом специфики нашей страны. Проект кодекса состоит из 5 разделов, 19 глав и 267 статей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Мажилис Минтруда РК Социальный кодекс
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