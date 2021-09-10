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    12:26, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мажилис согласовал кандидатуру министра экологии, геологии и природных ресурсов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса согласована кандидатура Сериккали Брекешева для назначения на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Кандидатура Сериккали Брекешева представлена депутатам профильного Комитета Мажилиса для консультации в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

    Вопросы защиты окружающей среды, экологической безопасности – одно из важнейших направлений, которому Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание. Принятие законодательных норм, необходимых для решения экологических проблем, на контроле и депутатов Мажилиса.

    В связи с этим мажилисмены подняли перед кандидатом на должность главы профильного министерства ряд вопросов, а также поинтересовались его видением дальнейшей организации работы.

    В частности, речь шла о реализации национальных проектов, в т.ч. по управлению водными ресурсами. Сериккали Брекешев рассказал о механизмах реализации, а также о планах по реформированию водной отрасли в целом, внедрению цифровых и водосберегающих технологий. Кроме того, было доложено и о предложениях министерства по развитию геологоразведочной отрасли.

    По итогам заседания Комитета принято соответствующее Заключение. В документе, в частности, отмечается, что Комитет по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса, рассмотрев кандидатуру Брекешева Сериккали Амангалиевича, считает возможным рекомендовать его для назначения на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан .


    Теги:
    Парламент Экология Главная Минэкологии Мажилис
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