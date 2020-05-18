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    Мажилис согласовал кандидатуру Ерулана Жамаубаева на должность министра финансов

    18 Мая 2020, 18:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось заседание комитета Мажилиса по финансам и бюджету, на котором согласована кандидатура Ерулана Жамаубаева для назначения на должность Министра финансов Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

    Основным докладчиком выступил руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев.

    По итогам заседания принято заключение комитета, в котором отмечается, что комитет по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона РК «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» представленную Премьер-Министром Казахстана кандидатуру Жамаубаева Ерулана Кенжебековича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность министра финансов Республики Казахстан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мажилис Назначения Минфин РК
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