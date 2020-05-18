Мажилис согласовал кандидатуру Ерулана Жамаубаева на должность министра финансов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось заседание комитета Мажилиса по финансам и бюджету, на котором согласована кандидатура Ерулана Жамаубаева для назначения на должность Министра финансов Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

Основным докладчиком выступил руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев.

По итогам заседания принято заключение комитета, в котором отмечается, что комитет по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона РК «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» представленную Премьер-Министром Казахстана кандидатуру Жамаубаева Ерулана Кенжебековича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность министра финансов Республики Казахстан.