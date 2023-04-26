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    Мажилис ратифицировал соглашение об учреждении ЦАРЭС

    26 Апреля 2023, 14:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилис принял Закон «О ратификации Соглашения об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В указанном документе предусмотрена следующая оговорка: «Члены персонала Института ЦАРЭС освобождаются от обложения налогами своих окладов и вознаграждений, выплачиваемых им ИЦ, за исключением граждан Республики Казахстан», - сказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

    Было отмечено, что Институт ЦАРЭС создали 11 стран и 7 международных организаций.

    Институт ЦАРЭС был официально открыт 15 марта 2015 года в г. Урумчи на основании решения 13-й Министерской Конференции Программы ЦАРЭС в г. Бишкек.

    Страны ЦАРЭС проголосовали за место его расположения в КНР, так как Китай – первый из стран безвозмездно предоставил помещение и предложил финансовый вклад в его работу.

    В настоящее время в ИЦ работает 35 сотрудников.

    Персонал Института набирается путем объявления конкурса на его сайте.

    1 сентября 2017 года Институт ЦАРЭС получил официальный статус межправительственной организации.

    Казахстанская сторона подписала Соглашение об учреждении Института ЦАРЭС 21 февраля 2022 года и на сегодня имеет статус наблюдателя. Полноправным членом Института Казахстан станет после ратификации данного Соглашения.

    «Важно отметить, что оплата членского взноса в Институт ЦАРЭС согласно условиям Соглашения является для Казахстана добровольной. При этом это не влияет на право голоса страны. Все решения принимаются на Управляющем совете на основе консенсуса всех стран. Вместе с тем, Страна-член Института ЦАРЭС может в любой момент выйти из состава ИЦ посредством вручения письменного уведомления депозитарию», - пояснил Алибек куантыров.

    По его словам, институт ЦАРЭС определен в качестве одного из операционных приоритетов Программы ЦАРЭС с целью оказания услуг ее странам участникам, реализуется в одном направлении с Программой ЦАРЭС и является базой знаний для нее.

    Основной деятельностью ИЦ является проведение исследований, семинаров, форумов, тренингов, конференций, обучений, выработка инновационных решений; распространение результатов исследований; развитие сети научно-исследовательских институтов в регионе ЦАРЭС.

    Таким образом, задача Института ЦАРЭС заключается в повышении качества и эффективности Программы ЦАРЭС по 5 кластерам:

    - обеспечение экономической и финансовой стабильности;

    - торговля, туризм и экономические коридоры;

    - развитие инфраструктуры и экономической связанности;

    - сельское хозяйство и водные ресурсы;

    - развитие человеческого капитала.

    После ратификации Соглашения Института ЦАРЭС, Казахстан станет полноправным членом Института ЦАРЭС и получит следующие выгоды:

    1) Доступ к базе знаний Института ЦАРЭС;

    2) Возможность финансирования Институтом ЦАРЭС казахстанских исследовательских проектов;

    3) Возможность создания филиала Института ЦАРЭС в Республике Казахстан, что в свою очередь приведет к повышению уровня местного научного потенциала, открытию дополнительных рабочих мест, развитию бизнес-туризма.

    «Ратификация Соглашения не повлечет отрицательных политических, правовых, финансово-экономических и иных последствий, а также не требует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета», - заверил Алибек Куантыров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис
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