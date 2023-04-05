Мажилис ратифицировал Соглашение, касающееся работы Центра по чрезвычайным ситуациям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соглашение совершено в реализацию статьи 6 Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о создании Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий от 17 мая 2013 года, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 14 апреля 2014 года 191-V. Статьей 6 указанного Соглашения устанавливается, что условия пребывания Центра определяются отдельным международным договором между Правительством Республики Казахстан и Центром», - сказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Глава МЧС пояснил, что Соглашением предусматривается обеспечение необходимых условий пребывания на территории Республики Казахстан Центру по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий для выполнения своих целей и задач как международной организации.

«С 2016 года совместно с чрезвычайными ведомствами стран региона, международными и неправительственными организациями Центр реализовал и продолжает реализацию более 30 программ и проектов в сфере снижения риска бедствий и чрезвычайных ситуаций, в том числе в качестве исполнительного агентства. 11 проектов напрямую обеспечивают вклад в развитие Республики Казахстан», - отметил Юрий Ильин.

Согласно озвученным данным, на площадке Центра проведено 163 международных мероприятия, семинаров и тренингов с привлечением опытных экспертов Казахстана, зарубежных стран, ООН и других международных организаций.

Обучено более полутора тысяч представителей государственных органов Республики Казахстан лучшим практикам, выработанным мировым сообществом в сфере снижения рисков бедствий и чрезвычайных ситуаций.

«Центром на сегодняшний день совместно с партнерами разработаны и размещены на сайте Центра более 60 исследовательских, аналитических, методических разработок, учебно-методических, информационных и отчетных материалов в сфере снижения рисков бедствий и чрезвычайных ситуаций. В целях создания правовой базы для сотрудничества, Центром подписан 31 меморандум с международными, неправительственными, научными, образовательными и иными организациями», - добавил Юрий Ильин.

Было отмечено, что Центр признан на глобальном, региональном и международном уровнях, в частности:

- Центр получил доступ к портфелю проектов ООН, Европейского союза, ОБСЕ, Международной организации гражданской обороны, Всемирного банка и других международных институтов, которые реализуются и будут реализовываться на территории Казахстана и Кыргызстана, за последние три года уже реализовано более 18 проектов;

- Центр получил статус ресурсного Центра по снижению риска бедствий в реализацию Сендайской рамочной программы в регионе Центральной Азии;

- Центру придан статус обучающей структуры по Сендайской программе и функции мониторинга за ее исполнением в Центральной Азии;

- Центру присвоен статус Аффилированного члена Международной организации гражданской обороны;

- Центр получил одобрение стран Центральной Азии по выполнению функций координационного центра – секретариата регионального форума глав чрезвычайных ведомств.

«Кроме того, в настоящее время по поручению Главы государства прорабатывается вопрос придания Центру статуса Секретариата Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств. Таким образом, за период существования Центр становится активным участником по привлечению перспективных проектов ведущих международных организаций», - резюмировал Юрий Ильин.



