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    Мажилис рассмотрит законопроект о развитии агломераций

    21 Ноября 2022, 18:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Под председательством спикера Палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    В первом чтении депутатам предстоит обсудить законопроект «О развитии агломераций» с сопутствующими поправками.

    Законопроект разработан в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года и направлен на создание правовых, организационных условий, а также механизмов для формирования и функционирования агломераций в Казахстане.

    На рассмотрение Мажилиса вносится и пакет ратификационных законопроектов. Это соглашения с ОАЭ – о поощрении и взаимной защите инвестиций, с Узбекистаном и Туркменистаном – о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Во втором чтении мажилисмены обсудят поправки в УПК по вопросам рассмотрения судами дел с участием присяжных заседателей.

    Проект повестки пленарного заседания содержит также ряд новых законопроектов, по которым Палате предстоит назначить профильным комитетам срок подготовки заключений.
    Мажилис
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