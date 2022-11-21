Мажилис рассмотрит законопроект о развитии агломераций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Под председательством спикера Палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

В первом чтении депутатам предстоит обсудить законопроект «О развитии агломераций» с сопутствующими поправками.

Законопроект разработан в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года и направлен на создание правовых, организационных условий, а также механизмов для формирования и функционирования агломераций в Казахстане.

На рассмотрение Мажилиса вносится и пакет ратификационных законопроектов. Это соглашения с ОАЭ – о поощрении и взаимной защите инвестиций, с Узбекистаном и Туркменистаном – о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Во втором чтении мажилисмены обсудят поправки в УПК по вопросам рассмотрения судами дел с участием присяжных заседателей.

Проект повестки пленарного заседания содержит также ряд новых законопроектов, по которым Палате предстоит назначить профильным комитетам срок подготовки заключений.



