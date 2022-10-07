Мажилис рассмотрит законопроект о цифровых активах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания на предстоящую среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

На рассмотрение палаты в первом чтении вносится инициированный депутатами Парламента законопроект «О цифровых активах в Республике Казахстан». Новый законопроект направлен на развитие рынка цифровых активов, регулирование отношений, возникающих в процессе выпуска, размещения и обращения цифровых активов.

В реализацию основного законопроекта разработаны сопутствующие поправки по вопросам цифровых активов. В этом же ряду законопроекты с изменениями и дополнениями в Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый кодекс, а также в Конституционный закон «О Международном финансовом центре «Астана».

Наряду с ними на пленарном заседании мажилисмены рассмотрят законопроект о ратификации Соглашения со Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений.

В проекте повестки и новые законопроекты «О развитии агломераций», а также по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах, которые будут приняты в работу профильными комитетами Мажилиса.