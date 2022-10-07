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    Мажилис рассмотрит законопроект о цифровых активах

    7 Октября 2022, 13:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания на предстоящую среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    На рассмотрение палаты в первом чтении вносится инициированный депутатами Парламента законопроект «О цифровых активах в Республике Казахстан». Новый законопроект направлен на развитие рынка цифровых активов, регулирование отношений, возникающих в процессе выпуска, размещения и обращения цифровых активов.

    В реализацию основного законопроекта разработаны сопутствующие поправки по вопросам цифровых активов. В этом же ряду законопроекты с изменениями и дополнениями в Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый кодекс, а также в Конституционный закон «О Международном финансовом центре «Астана».

    Наряду с ними на пленарном заседании мажилисмены рассмотрят законопроект о ратификации Соглашения со Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений.

    В проекте повестки и новые законопроекты «О развитии агломераций», а также по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах, которые будут приняты в работу профильными комитетами Мажилиса.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мажилис
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