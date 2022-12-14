Мажилис рассмотрит новый Водный кодекс РК в марте 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране примут новый Водный кодекс, концепция которого была одобрена в конце ноября на Межведомственной комиссии по законопроектным работам. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В части водного хозяйства будет принят новый Водный кодекс, концепция которого была в конце ноября одобрена на Межведомственной комиссии по законопроектным работам. На сегодня формируются статьи будущего Кодекса. Срок внесения в Мажилис Парламента - март 2023 года. Помимо этого, уже разработан проект Концепции по управлению водным ресурсами на 2023-2027 годы, где учтены мероприятия по реконструкции 3,5 тысячи километров оросительных каналов, строительство 25 новых и реконструкция 16 действующих водохранилищ», - сказал министр экологии на заседании Правительства.

По словам Сериккали Брекешева, для доведения площади лесов с текущих 13,6 до 14,5 млн гектаров продолжается посадка 2 млрд деревьев в рамках поручения Главы государства.

«Также параллельно будем включать неучтенные площади лесов в государственный лесной фонд. В результате показатель лесистости страны увеличится с 5 % до 5,3%. В целях восстановления численности редких и исчезающих видов диких животных, на основе ежегодного учета и мониторинга будет проведен анализ и приняты конкретные решения. Кроме того, в ближайшие три года мы планируем принять ряд мер, в том числе и законодательных, направленных на усиление охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных, и на улучшение материально-технического состояния инспекторского состава», - добавил Сериккали Брекешев.

