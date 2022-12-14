Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Мажилис рассмотрит новый Водный кодекс РК в марте 2023 года

    14 Декабря 2022, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране примут новый Водный кодекс, концепция которого была одобрена в конце ноября на Межведомственной комиссии по законопроектным работам. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В части водного хозяйства будет принят новый Водный кодекс, концепция которого была в конце ноября одобрена на Межведомственной комиссии по законопроектным работам. На сегодня формируются статьи будущего Кодекса. Срок внесения в Мажилис Парламента - март 2023 года. Помимо этого, уже разработан проект Концепции по управлению водным ресурсами на 2023-2027 годы, где учтены мероприятия по реконструкции 3,5 тысячи километров оросительных каналов, строительство 25 новых и реконструкция 16 действующих водохранилищ», - сказал министр экологии на заседании Правительства.

    По словам Сериккали Брекешева, для доведения площади лесов с текущих 13,6 до 14,5 млн гектаров продолжается посадка 2 млрд деревьев в рамках поручения Главы государства.

    «Также параллельно будем включать неучтенные площади лесов в государственный лесной фонд. В результате показатель лесистости страны увеличится с 5 % до 5,3%. В целях восстановления численности редких и исчезающих видов диких животных, на основе ежегодного учета и мониторинга будет проведен анализ и приняты конкретные решения. Кроме того, в ближайшие три года мы планируем принять ряд мер, в том числе и законодательных, направленных на усиление охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных, и на улучшение материально-технического состояния инспекторского состава», - добавил Сериккали Брекешев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экология Минэкологии Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда завершится аудит всех ТЭЦ и электросетей Казахстана
    Три вида процедур банкротства физических лиц будут применять в Казахстане
    В Казахстане построят 8 новых и реконструируют 16 аварийных водохранилищ
    Почти тысячу пассажиров сняли с поездов за нарушения с начала года
    Популярное
    1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
    2 Случаи обморожения зафиксированы в Таразе
    3 В Мангистауской области найдены повешенными мужчина и трое детей
    4 Почти 19 млн тенге растратили работники магазина в Усть-Каменогорске
    5 Выращивать форель и осетровых будут в Костанайской области
    Новости партнеров