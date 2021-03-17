Мажилис принял в работу законопроект о запрете продажи земли иностранцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Законопроект, предусматривающий запрет на продажу земли иностранцам, принял в работу Мажилис Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений» внесен по инициативе Президента РК.

«Целью принятия законопроекта является введение запрета на обладание иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами РК с иностранным участием, международными организациями, а также научными центрами с международным участием земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве временного землепользования», - пояснил депутат Ерлан Барлыбаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Данный законопроект в работу взял комитет по аграрным вопросам.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам.

«Сегодня, использовав право законодательной инициативы, направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Парламент рассмотрит и примет решение в соответствии с действующим регламентом», - сообщил Президент РК в Twitter.