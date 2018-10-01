Мажилис принял в работу законопроект о казахстанских миротворцах в Ливане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК принял в работу законопроект «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Индия о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во Временных силах Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Мажилиса Мухтар Ерман, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, назвал основные задачи законопроекта.

«Целью данного меморандума является определение политики договоренности между Казахстаном и Индией для планирования и осуществления развертывания командования, управление и обеспечение казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во временных силах ООН в Ливане», - пояснил он.

Ранее заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров сообщил, что идет работа по заключению меморандума с вооруженными силами Индии, в котором будут обговорены все технические аспекты по обеспечению, по условиям прохождения службы, по разделению ответственности.

«После подписания соглашения мы планируем отправить нашу роту в количестве 120 человек где-то в октябре этого года непосредственно уже в миссию в Ливан», - уточнил Талгат Мухтаров.

По его информации, казахстанские миротворцы в составе миссии ООН владеют несколькими языками, их подготовка осуществляется на базе учебных центров «Партнерство во имя мира» и «Илийский».