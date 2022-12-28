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    Мажилис принял в работу документ об отмене Закона о Первом Президенте

    28 Декабря 2022, 10:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис принял в работу проект Конституционного закона РК «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данный законопроект разработан в целях реализации изменений в Конституцию страны по итогам республиканского референдума. В частности, исключаются статья 46 Конституции и пункт 4, предусматривающие норму о том, что в соответствии с поправками к Конституции, внесенными Законом от 8 июня текущего года, статус и полномочия Первого Президента Казахстана определяются Конституцией Республики и конституционным законом», - сказал мажилисмен Арман Крожахметов на пленарном заседании палаты.

    Спикер пояснил, что в этой связи, данный законопроект предусматривает отмену соответствующего Конституционного закона с учетом отсутствия правовой основы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Первый Президент - Елбасы
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