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    Мажилис перечислит однодневный заработок пострадавшим в Костанайской области

    5 Сентября 2022, 15:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК принял решение перечислить однодневный заработок пострадавшим в Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

    «В эти дни жители Костанайской области столкнулись со страшней трагедией - пожаром, беспрецедентным по своему масштабу. К сожалению, есть погибший. Уничтожены сотни домов и производственные объекты. Большой урон нанесен лесному фонду и животному миру.

    В настоящее время уполномоченными органами принимаются все необходимые меры. Ситуацию на личном контроле держит Глава государства. В такое тяжелое время важно всем казахстанцам проявить солидарность с костанайцами и оказать посильную им помощь в скорейшем преодолении всех последствий случившегося. В этой связи Мажилис Парламента принял решение перечислить однодневный заработок пострадавшим в Костанайской области», - говорится в сообщении пресс-службы Мажилиса.

    Фото: Ж. Жумабеков

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Костанайская область Мажилис
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