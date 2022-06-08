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    Мажилис одобрил законопроекты по усилению уголовной ответственности за отмывание денег

    8 Июня 2022, 10:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроекты по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, депутаты одобрили законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    «Законопроекты разработаны в целях улучшения законодательства и национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов (далее - ПОД), полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ФТ)», - сказал мажилисмен Сергей Симонов, представляя проекты законов на пленарном заседании Мажилиса.

    Депутат добавил, что в текущем году Казахстану предстоит прохождение второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Выездное мероприятие ЕАГ было отложено из-за январских событий в стране с весны на осень этого года.

    «Как известно, осенью 2021 года нами был инициирован законопроект в целях имплементации в национальное законодательство основных рекомендаций, вытекающих из международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Можно сказать, что в рамках рассматриваемых законопроектов данная работа продолжается», - добавил Сергей Симонов.

    Законопроектами предлагается:

    - установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников;

    - распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства;

    - замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

    - определение условий в Законе о ПОД/ФТ, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга, входящие в одну группу, будут вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой;

    - усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ;

    - установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем;

    - наделение должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды - рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения;

    - наделение государственных органов, компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.

    «В целом принятие и реализация законопроектов будет способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы и не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий», - резюмировал Сергей Симонов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Финансы
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