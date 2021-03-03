Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Мажилис одобрил законопроекты о ратификации договоров ЕАЭС

    3 Марта 2021, 14:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина состоялось пленарное заседание, на котором депутаты одобрили пакет ратификационных законопроектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

    Среди одобренных – Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов ЕАЭС.

    В соответствии с Соглашением с 2024 года страны ЕАЭС должны применять на сигареты индикативную ставку 35 евро за 1 тысячу штук с правом отклонения на 20% в меньшую или большую сторону.

    При этом предусматривается поэтапная гармонизация акцизов на табачную продукцию.

    Вместе с тем в ходе обсуждения спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин обратил внимание на ситуацию, возможную в случае, к примеру, повышения курса евро: как это скажется на ставке акциза на сигареты, а также отразится на розничных ценах.

    Как пояснил министр национальной экономики Асет Иргалиев, в случае резкого изменения курса каждая из стран-членов ЕАЭС имеет право обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой пересмотреть индикативную ставку акцизов. И решение принимается при достижении полного консенсуса, то есть когда все члены ЕАЭС будут согласны.

    «Это очень важный момент. Здесь многое будет зависеть от работников Министерства национальной экономики, а также наших представителей в Евразийской экономической комиссии, от их оперативной реакции на все изменения курса. Необходимо своевременно принимать меры с целью соблюдения как интересов Казахстана, так и обязательств нашей страны в рамках данного Соглашения», - сказал Нурлан Нигматулин.

    Законопроект направлен на обеспечение условий для функционирования рынка табачной продукции в рамках ЕАЭС путём гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию. Это позволит сдерживать рост нелегального оборота табачной продукции.

    Депутаты Мажилиса одобрили и законопроект о ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза.

    Целью Договора является создание региональной системы получения прав в отношении товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров.

    Создание данной системы упростит процедуру получения охраны в отношении товарных знаков, снизит для заявителей административные и финансовые барьеры путём подачи одной евразийской заявки.

    Во втором чтении Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в нашей стране.

    Поправки депутатов направлены на недопущение роста рисков кредитования и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан, совершенствование механизма регулирования споров, пресечение недобросовестных действий коллекторов, а также усиление защиты прав должников.

    В частности, для повышения эффективности механизма досудебного урегулирования проблемной задолженности по банковским займам и микрокредитам граждан предусматривается единый правовой режим урегулирования просроченной задолженности граждан по кредитам, который распространяется не только на займы банков, но и кредиты микрофинансовых организаций, сокращение (со 180 до 90 дней) сроков рассмотрения кредиторами обращений заемщиков и урегулирования проблемной задолженности.

    Для недопущения роста рисков в кредитовании и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан по кредитам (не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности) поправки предусматривают запрет банкам и МФО начислять вознаграждение на капитализированное просроченное вознаграждение (неустойку, штрафы, пени, комиссии), ограничение размера неустоек (штрафа, пени) по микрокредитам, а также запрет на начисление вознаграждения и комиссий по истечении 180 дней просрочки по всем видам ипотечных займов.

    Законопроект устанавливает требования к минимальному размеру сформированного уставного капитала коллекторских агентств.

    Для недопущения недобросовестных действий коллекторских организаций предлагается ввести запрет коллекторам на взаимодействие с чужих телефонных номеров, установить обязанность видео-, аудиофиксации процесса взаимодействия с должниками, а также ограничить взаимодействие коллектора с третьими лицами.

    В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес государственных органов. Их озвучили А. Нуркина, Е. Смайлов, М. Раманкулов, Г. Амреев, К. Иса, И. Смирнова, Д. Турганов, Б. Бекжанов, А. Скакова, А. Линник (тексты депутатских запросов на www . parlam . kz ).


    Автор:

    Мажилис ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
    Рост недоимки по налогам отмечают в Казахстане
    Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров