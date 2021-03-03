Мажилис одобрил законопроекты о ратификации договоров ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина состоялось пленарное заседание, на котором депутаты одобрили пакет ратификационных законопроектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Среди одобренных – Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов ЕАЭС.

В соответствии с Соглашением с 2024 года страны ЕАЭС должны применять на сигареты индикативную ставку 35 евро за 1 тысячу штук с правом отклонения на 20% в меньшую или большую сторону.

При этом предусматривается поэтапная гармонизация акцизов на табачную продукцию.

Вместе с тем в ходе обсуждения спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин обратил внимание на ситуацию, возможную в случае, к примеру, повышения курса евро: как это скажется на ставке акциза на сигареты, а также отразится на розничных ценах.

Как пояснил министр национальной экономики Асет Иргалиев, в случае резкого изменения курса каждая из стран-членов ЕАЭС имеет право обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой пересмотреть индикативную ставку акцизов. И решение принимается при достижении полного консенсуса, то есть когда все члены ЕАЭС будут согласны.

«Это очень важный момент. Здесь многое будет зависеть от работников Министерства национальной экономики, а также наших представителей в Евразийской экономической комиссии, от их оперативной реакции на все изменения курса. Необходимо своевременно принимать меры с целью соблюдения как интересов Казахстана, так и обязательств нашей страны в рамках данного Соглашения», - сказал Нурлан Нигматулин.

Законопроект направлен на обеспечение условий для функционирования рынка табачной продукции в рамках ЕАЭС путём гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию. Это позволит сдерживать рост нелегального оборота табачной продукции.

Депутаты Мажилиса одобрили и законопроект о ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза.

Целью Договора является создание региональной системы получения прав в отношении товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров.

Создание данной системы упростит процедуру получения охраны в отношении товарных знаков, снизит для заявителей административные и финансовые барьеры путём подачи одной евразийской заявки.

Во втором чтении Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в нашей стране.

Поправки депутатов направлены на недопущение роста рисков кредитования и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан, совершенствование механизма регулирования споров, пресечение недобросовестных действий коллекторов, а также усиление защиты прав должников.

В частности, для повышения эффективности механизма досудебного урегулирования проблемной задолженности по банковским займам и микрокредитам граждан предусматривается единый правовой режим урегулирования просроченной задолженности граждан по кредитам, который распространяется не только на займы банков, но и кредиты микрофинансовых организаций, сокращение (со 180 до 90 дней) сроков рассмотрения кредиторами обращений заемщиков и урегулирования проблемной задолженности.

Для недопущения роста рисков в кредитовании и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан по кредитам (не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности) поправки предусматривают запрет банкам и МФО начислять вознаграждение на капитализированное просроченное вознаграждение (неустойку, штрафы, пени, комиссии), ограничение размера неустоек (штрафа, пени) по микрокредитам, а также запрет на начисление вознаграждения и комиссий по истечении 180 дней просрочки по всем видам ипотечных займов.

Законопроект устанавливает требования к минимальному размеру сформированного уставного капитала коллекторских агентств.

Для недопущения недобросовестных действий коллекторских организаций предлагается ввести запрет коллекторам на взаимодействие с чужих телефонных номеров, установить обязанность видео-, аудиофиксации процесса взаимодействия с должниками, а также ограничить взаимодействие коллектора с третьими лицами.

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес государственных органов. Их озвучили А. Нуркина, Е. Смайлов, М. Раманкулов, Г. Амреев, К. Иса, И. Смирнова, Д. Турганов, Б. Бекжанов, А. Скакова, А. Линник (тексты депутатских запросов на www . parlam . kz ).



