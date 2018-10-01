Мажилис одобрил законопроект, позволяющий высадить пассажира самолета в целях безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов и Протокола, изменяющего Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, представляя проект закона на пленарном заседании палаты отметил, что данная конвенция совершена в Токио 14 сентября 1963 года, а Протокол совершен в Монреале 4 апреля 2014 года.

«Конвенция будет применяться в отношении уголовных преступлений и актов, которые независимо от того, являются ли они преступлениями или нет, могут угрожать или угрожают безопасности воздушного судна либо находящихся на его борту лиц или имущества, либо актов, которые создают угрозу поддержанию должного порядка и дисциплины на борту», - пояснил Роман Скляр.

Как было отмечено, согласно протоколу, если командир воздушного судна имеет достаточные основания полагать, что лицо совершило или готовится совершить на борту воздушного судна преступление, он может применить к такому лицу разумные меры, включая ограничительные меры, которые необходимы для: обеспечения безопасности воздушного судна либо находящихся на нем лиц или имущества, поддержания должного порядка и дисциплины на борту, предоставления ему возможности передать такое лицо компетентным органам или высадить.