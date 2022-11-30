Мажилис одобрил законопроект по вопросам сохранения пород собак тазы и тобет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Президента депутатами Парламента Республики Казахстан разработан законопроект по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак. Законопроект разработан в целях сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет», - сказал мажилисмен Амерхан Рахимжанов, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Спикер отметил, что тазы и тобет – исконно казахские породы собак, являются национальной гордостью, достоянием казахского народа, культурно-исторической ценностью. Эти породы связаны с нашей историей, а их происхождение уходит корнями в глубь веков.

«Сохранение казахских пород собак требует широких правовых и организационных подходов, позволяющих повысить эффективность государственного регулирования сферы защиты и развития казахских пород собак, поскольку на сегодняшний день существует тенденция не просто ухудшения генофонда казахских пород собак, но и угроза их полного исчезновения во многих регионах страны», - подчеркнул Амерхан Рахимжанов.

Основными причинами неблагополучной ситуации с казахскими породами собак, по словам депутата, признаны отсутствие научных исследований по оценке состояния генофонда казахских пород собак, их генетического профиля, а также отсутствие государственной поддержки.

Для решения данных проблемных вопросов законопроектом устанавливаются правовые, организационные и экономические основы осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, закрепляется компетенция уполномоченного органа.

Проектом закона закрепляются основные принципы государственного управления в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак:

1) обеспечение сохранения казахских пород собак;

2) защита чистопородности казахских пород собак.

В систему обеспечения сохранения и воспроизводства казахских пород собак войдут:

1) уполномоченный орган, включая его ведомство с территориальными подразделениями;

2) иные государственные органы, осуществляющие деятельность в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак;

3) Национальный центр казахских пород собак;

4) физические и юридические лица, занимающиеся разведением собак казахских пород.

Важная роль отведена Национальному центру казахских пород собак при специализированной организации уполномоченного органа, который будет создан в целях сохранения и воспроизводства казахских пород собак.

К основным компетенциям центра отнесены вопросы ведения единой родословной книги, разработки стандартов казахских пород собак и другие задачи.

Кроме того, законопроект определяет понятия кинологической деятельности, свидетельства о происхождении собаки казахской породы, единой родословной книги, стандарта казахских пород собак и национальной охоты.

«Государственная поддержка будет осуществляться путем финансирования деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, в том числе национального центра. Общественные объединения, работающие в этой сфере, получат государственный социальный заказ на продвижение деятельности в данном направлении», - пояснил Амерхан Рахимжанов.

Также проектом закона предусмотрена норма по научным исследованиям в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, которые будут осуществляться научными организациями Республики Казахстан.

Научные организации совместно с уполномоченным органом, национальным центром, а также общественными объединениями, осуществляющими кинологическую деятельность, осуществляют разработку государственных научно-технических программ в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак.

«Для реализации норм законопроекта потребуется 1,4 млрд тенге. Данная сумма поддержана 18 октября 2022 года на заседании Республиканской бюджетной комиссии», - добавил Амерхан Рахимжанов.



