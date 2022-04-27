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    Мажилис одобрил законопроект по вопросам регулирования и развития рынка ценных бумаг

    27 Апреля 2022, 11:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметила мажилисмен Дания Еспаева, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроект разработан в целях дальнейшего развития страхового рынка и рынка ценных бумаг путем внедрения новых, социально важных продуктов страхования жизни, усиления мер защиты прав потребителей страховых услуг и инвесторов на фондовом рынке, расширения перечня гарантируемых классов страхования, цифровизации услуг страхового рынка и рынка ценных бумаг.

    «В части страхового рынка предусматривается внедрение совместных пенсионных аннуитетов, возможность участия компаний по страхованию жизни в Государственной образовательной накопительной системе (ГОНС) и распространение системы гарантирования на все обязательные виды страхования и социально значимые страховые продукты,такие как пенсионный аннуитет и страхование жизни, осуществляемое в рамках ГОНС, переход на гибкую тарификацию по обязательному автострахованию», - пояснила она.

    Кроме того, в рамках усиления мер по защите прав инвесторов на фондовом рынке предлагается установить, что брокер оказывает неквалифицированным инвесторам – физическим лицам услуги в соответствии с уровнем их квалификации. Конечным результатом станет предоставление брокерами инвестиционных рекомендаций конкретному клиенту с учетом его риск-профиля и уровня квалификации.

    В рабочую группу поступило более 300 предложений, которые были рассмотрены на двадцати девяти заседаниях рабочей группы и на расширенных заседаниях Комитета по финансам и бюджету с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также ряда неправительственных организаций. В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы, в целях совершенствования отдельных норм законопроекта были приняты следующие поправки:

    по страховому рынку:

    - введение упрощенного порядка урегулирования страхового случая по автострахованию (Европротокол), реализуемого с помощью мобильного приложения без участия полиции и обращения в суд для обеспечения оперативного получения страховых выплат по дорожно-транспортным происшествиям (ДТП). Европротокол применяется в случае отсутствии вреда жизни и здоровью участников ДТП и при незначительности размера ущерба;

    - совершенствование системы ценообразования обязательного автострахования путем пересмотра коэффициентов «бонус-малус», используемых для предоставления скидки при покупке страхового полиса для водителей с низким показателем аварийности;

    - создание полноценной системы внутреннего контроля в Фонде гарантирования страховых выплат (ФГСВ) путем формирования службы внутреннего аудита для обеспечения контроля за целевым использованием собственных активов и средств резервов гарантирования и ведения их раздельного учета;

    - обеспечение исполнения страховыми брокерами всех своих обязательств перед клиентами до добровольного возврата лицензии, размещение страховым омбудсменом актуальной и достоверной информации на своем интернет-ресурсе в целях обеспечения удобства;

    - установление обязанности страховых компаний по предоставлению в Государственное кредитное бюро информации по договорам страхования и перестрахования для создания полноценной централизованной базы по страховой статистике, совершенствование норм законодательства, регулирующих вопросы доступа к Единой страховой базе данных при получении информации, содержащей тайну страхования;

    - предварительное уведомление страховыми компаниями об истечении срока действия договора страхования граждан, которые по требованиям закона обязаны заключить договор страхования и несут административную ответственность за неисполнение таких требований;

    по рынку ценных бумаг:

    - исключение запрета для брокерских организаций и управляющих инвестиционным портфелем на учет и хранение клиентских активов в аффилированных кастодианах, за исключением хранения активов коллективных форм инвестирования (пенсионные активы, активы паевых инвестиционных фондов);

    - совершенствование механизма выкупа акций квазигосударственных акционерных обществ путем исключения ограничения, установленного Законом об акционерных обществах;

    - установление возможности проведения сделок на фондовом рынке Казахстана с ценными бумагами, выпущенными в соответствии с актами Международного финансового центра «Астана»;

    по банковскому сектору и сектору микрофинансирования:

    - расширение возможностей банков, банковских холдингов и их дочерних организаций участвовать в капитале нефинансовых организаций, в том числе финтех-компаний, в целях развития финансовых технологий, что будет способствовать повышению финансовой инклюзии, расширению доступа населения к финансовым услугам и повышению уровня конкуренции на финансовом рынке;

    - предоставление для микрофинансовых организаций возможности преобразования в банк второго уровня через механизм конвертации, не прерывая микрофинансовую деятельность до получения банковской лицензии;

    по финансовому рынку:

    - в целях снижения рисков, связанных с интернет-мошенничеством, и контроля за уровнем долговой нагрузки заемщиков предусматривается сокращение сроков представления информации в Кредитные бюро с 15 рабочих дней до 1 рабочего дня по базовым сведениям, связанным с займом, и с 15 до 10 рабочих дней - по подробным сведениям.

    Также рабочей группой приняты изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами Мажилиса с целью приведения законопроекта в соответствие с правилами юридической техники.

    Всеми Комитетами Мажилиса Парламента представлены положительные заключения.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Мажилис Экономика Общество
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