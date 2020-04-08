Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Мажилис одобрил законопроект по обеспечению безопасности военных складов

    8 Апреля 2020, 14:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Целью законопроекта является совершенствование законодательства по обеспечению безопасности функционирования арсеналов, баз и складов боеприпасов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также защиты населения, гражданской и другой инфраструктуры в случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации при хранении боеприпасов», - сказал председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса РК Мухтар Ерман, представляя документ на пленарном заседании палаты.

    Было отмечено, что в ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, в том числе направленные на:

    отнесение к землям для нужд обороны и национальной безопасности земельных участков, на которых расположены арсеналы, базы и склады Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и прилегающих к ним территорий в пределах установленных запретных зон и запретных районов;

    введение запрета на передачу во временное землепользование физическим и юридическим лицам земельных участков, предоставленных для размещения и деятельности арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и прилегающих к ним территорий в пределах установленных запретных зон и запретных районов;

    увеличение размера налагаемого административного штрафа за невыполнение или ненадлежащее выполнение местными исполнительными органами по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также государственного архитектурно-строительного контроля требований, возложенных на них законодательством с двадцати до ста месячных расчетных показателей, а при повторном нарушении - с сорока до двухсот;

    уточнение основных понятий, используемых в законопроекте.

    Также в законопроект внесены поправки редакционного и уточняющего характера, качественно его улучшившие.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Мажилис Безопасность Оборона (законопроекты)
    Новости по теме
    Новости по теме
    10 детских лагерей взяли на учет из-за пожарной опасности в ЗКО
    Привлечь безработных для патрулирования водоемов намерены в Карагандинской области
    500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
    За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы