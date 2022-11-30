Мажилис одобрил законопроект о развитии агломераций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроекты «О развитии агломераций» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития агломераций», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект Закона «О развитии агломераций» и сопутствующий к нему законопроект разработаны во исполнение поручений Главы государства от 1 сентября 2021 года и направлены на создание правовых условий для формирования и развития агломераций.

Данные законопроекты одобрены в первом чтении 23 ноября текущего года.

Законопроекты предусматривают:

- внедрение новых подходов по развитию агломераций и предлагают создание Советов по агломерациям на региональном и республиканском уровнях;

- определение компетенций Правительства, уполномоченного органа, местных представительных и исполнительных органов в сфере развития агломераций;

- расширение полномочий местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в сфере градостроительного планирования, планирования транспортной инфраструктуры, архитектурной и строительной деятельности, реализации бюджетных процессов. Это позволит им совместно решать задачи местного значения на территории агломераций;

- улучшение координации и взаимодействия между местными исполнительными органами, в том числе для экономического развития регионов, отраслевого взаимодействия, совместного использования объектов инфраструктуры.

Также для целей скоординированного развития предлагается возможность горизонтальных трансфертов между бюджетами города и прилегающей области по совместному финансированию проектов агломерации, направленных как на развитие города-центра, так и его пригородной зоны. Это, например, социальные объекты, инфраструктурные проекты и другие.

В рамках рассмотрения законопроектов рабочей группой внесены поправки, уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроектов, а также по приведению в соответствие с действующим законодательством.



