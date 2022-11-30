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    Мажилис одобрил законопроект «О растительном мире»

    30 Ноября 2022, 14:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О растительном мире», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил депутат Елдос Абаканов на пленарном заседании Палаты, основной целью законопроекта является обеспечение регулирования отношений в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира во всем его многообразии, создание правовых основ для сохранения природного разнообразия и генофонда дикорастущих видов растений, их рационального использования.

    Согласно заключению комитета по вопросам экологии и природопользованию, законопроектом предусмотрены нормы по охране и защите растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, реликтовых и эндемичных видов растений; интродукции, акклиматизации и гибридизации растений; проведению инвентаризации, ведению государственного мониторинга и государственного кадастра растительного мира.

    В соответствии с законопроектом предусматривается общее и специальное пользование растительным миром. При этом, для специального пользования растительным миром устанавливаются лимиты, которые будут определяться на основе ресурсных обследований. Вместе с тем, депутатами внесены поправки, предусматривающие аккредитацию специализированных организаций, проводимых ресурсное обследование запасов растительных ресурсов.

    Ряд норм законопроекта направлен на внедрение государственного контроля за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира.

    В ходе работы над законопроектом депутатами внесены ряд важных поправок, направленных на:

    - установление уведомительного порядка и платы за пользование растительными ресурсами в порядке специального пользования;

    - осуществление пользования растительным миром физическими лицами для личного и домашнего использования безвозмездно и без разрешительных документов;

    - уточнение видов проверок в области охраны, защиты, восстановления и использования дикорастущих видов растений с посещением субъекта (объекта) контроля, а также порядка их осуществления.

    Также были внесены поправки, направленные на расширение полномочий местных исполнительных органов по содержанию зеленых насаждений в местах общего пользования, обеспечению проведения инвентаризации, ведения реестра и учета зеленых насаждений и осуществлению мониторинга за их состоянием.

    В ходе обсуждения на заседаниях рабочей группы часть норм законопроекта конкретизирована и редакционно улучшена, поправки приведены в соответствие с правилами юридической техники и нормотворческой практикой.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология Мажилис
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