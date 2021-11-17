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    Мажилис одобрил законопроект о промышленной политике

    17 Ноября 2021, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О промышленной политике», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В заключении Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса отмечено, что законопроект разработан в целях реализации поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», по разработке унифицированного Закона «О промышленной политике».

    Данный законопроект одобрен в первом чтении 6 октября 2021 года.

    В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на:

    - введение понятий «цифровая трансформация промышленности», «внутристрановая ценность» и конкретизацию терминов «меры государственного стимулирования промышленности», «обрабатывающая промышленность», «промышленно-инновационная система»;

    - введение компетенций местных исполнительных органов по реализации промышленной политики и уточнение компетенций уполномоченного органа в области государственного стимулирования промышленности, а также уполномоченного органа по регулированию внешнеторговой деятельности;

    - конкретизацию цели и задач промышленной политики и уточнение условий государственного стимулирования промышленности;

    - введение норм по формированию ежегодного Национального доклада о состоянии промышленности как основного инструмента формирования промышленной политики в стране;

    - установление критериев отбора товаров для включения в перечень приоритетных товаров, производство которых будет определять долгосрочную конкурентоспособность национальной экономики и меры государственного стимулирования;

    - закрепление принципов законности, равенства, транспарентности и взаимной ответственности государства и бизнеса при определении встречных обязательств с учетом направленности на повышение производительности труда и продвижение товаров на экспорт;

    - введение норм по обеспечению отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности на принципах соблюдения баланса интересов производителей и переработчиков сырья, увеличения объема производства продукции и расширения номенклатуры производимой продукции.

    Кроме того, внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Промышленность Послание Президента РК-2020
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