Мажилис одобрил законопроект о партнерстве с Азиатским банком развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил законопроект о ратификации рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и Азиатским банком развития (АБР), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Ваше рассмотрение выносится проект Закона о ратификации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и Азиатским банком развития, совершенного в городе Нур-Султане 27 августа 2019 года. Соглашением устанавливаются нормы по применению политик и правил АБР при привлечении займов под государственную гарантию», - сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Глава Министерства экономики пояснил, что это политика и правила по антикоррупции, закупкам товаров, работ и услуг, экологическим и социальным защитным мерам, основным трудовым стандартам, выплатам, раскрытию информации, гендерному развитию.

«Распространение данных условий на займы под государственную гарантию позволит расширить инструменты финансирования проектов. Согласно Соглашению основными целями и направлениями сотрудничества являются повышение макроэкономической устойчивости Казахстана, модернизация инфраструктуры и коммунальных услуг, содействие в развитии сельскохозяйственного сектора, улучшение доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса, увеличение инвестиций в инфраструктуру и социальные секторы, такие как здравоохранение и образование», - уточнил Руслан Даленов.

Министр отметил, что деятельность АБР вносит свой вклад в развитие экономики Казахстана путем создания рабочих мест, стимулирования инноваций, наращивания потенциала, предоставления широкого спектра поддержки на основе знаний и внедрения лучших международных практик.

«Ратификация Соглашения не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не требует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета», - резюмировал Руслан Даленов.



