Мажилис одобрил законопроект о Конституционном суде РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили проект Конституционного закона «О Конституционном суде Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр юстиции РК Канат Мусин, представляя проект закона на пленарном заседании Мажилиса, проект Конституционного закона

«О Конституционном суде Республики Казахстан» разработан в целях реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» и поправок в Конституцию от 8 июня текущего года.

«Целями проекта Конституционного закона являются реализация внесенных изменений в Конституцию Республики в части преобразования Конституционного совета в Конституционный суд, усиление правозащитных институтов государства, обеспечение строгого соблюдения положений Основного закона и расширение доступа граждан к конституционному контролю», - сказал Канат Мусин.

В целом, по его словам, проект Конституционного закона состоит из трех разделов, 10 глав и 68 статей.

Содержательно, проект можно разделить на две части: первая часть – статус Конституционного суда, его судей, их гарантии и обеспечение, вторая часть – порядок конституционного производства.

«По первой части хочу подчеркнуть, что Конституционный суд не будет относится к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции. Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны. А судьи Конституционного суда будут являться лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус которых определяется Конституцией», - пояснил Канат Мусин.

Глава минюста добавил, что в законопроекте подробно регламентируются вопросы, связанные с порядком назначения судей Конституционного суда и прекращения их полномочий.

Закрепляются их независимость и неприкосновенность.

Учитывая высокий статус судей Конституционного суда, вводятся нормы по их материальному и социальному обеспечению.

В частности, предлагается ввести институт отставки судей Конституционного суда по аналогии с Конституционным законом о судебной системе.

Далее, раскрываются вопросы, связанные с финансированием, организацией и обеспечением деятельности Конституционного суда, включая статус его аппарата.

Вместе с тем, определяется компетенция Конституционного суда и организационные формы ее осуществления.

Компетенция Конституционного суда прямо регламентирована статьей 72 Конституции.

Так, к компетенции Конституционного суда отнесено:

1) рассмотрение вопросов правильности проведения выборов;

2) рассмотрение принятых Парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции Республики;

3) дача официального толкования норм Конституции.

«То есть, все действующие функции Конституционного совета переданы Конституционному суду. При этом самое важное, в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию, Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции Республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Также, право обращения в Конституционный суд получили Генеральный Прокурор и Уполномоченный по правам человека», - сообщил Канат Мусин.

Было отмечено, что по второй части законопроекта в первую очередь, закрепляются общие условия и принципы конституционного производства. Определяются виды обращений в Конституционный суд, их форма и содержание.