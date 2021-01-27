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    Мажилис одобрил законопроект, направленный на упрощение защиты прав граждан РК в Монголии

    27 Января 2021, 11:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Протокол направлен на дальнейшее развитие правового сотрудничества Казахстана с Монголией. Протокол предусматривает уточнение функций государственных органов Республики Казахстан, что упрощает физическим и юридическим лицам обоих государств обращаться за защитой своих личных и имущественных прав в суды и другие компетентные органы напрямую»,- сказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса.

    Было отмечено, что, в свою очередь, государственными органами по реализации Протокола являются: для Республики Казахстан – Верховный суд, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции; а для Монголии – Министерство юстиции и внутренних дел, Генеральная прокуратура и Верховный суд.

    «Протоколом также предусматривается исключение статьи 27 Договора, устанавливающей компетенцию Министерства внутренних дел Республики Казахстан в оказании правовой помощи по уголовным делам. В связи с тем, что эти вопросы впредь относятся к компетенции Генеральной прокуратуры. Ратификация Протокола будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, направленного на защиту прав граждан Казахстана и Монголии», - пояснил Марат Бекетаев.

    Депутаты проголосовали за ратификацию протокола.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Права человека Мажилис Монголия
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