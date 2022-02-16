Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мажилис одобрил законопроект, касающийся распределения госзаказа и грантов для НПО

    16 Февраля 2022, 17:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагаем вашему вниманию законопроект, касающийся поддержки волонтерства, благотворительности и неправительственных организаций. Данный законопроект направлен на исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по поддержке гражданского общества. При разработке законопроекта были учтены предложения представителей общественности. Так, внесены изменения и дополнения в 5 кодексов и 10 законов. В частности, предусмотрено 39 новых норм и 37 изменений в действующее законодательство. Законодательные новшества направлены не на регулирование данных сфер, а, прежде всего, на стимулирование и развитие благотворительности, волонтерства и неправительственного сектора», - сказал вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

    Говоря о волонтерской и благотворительной деятельности, он отметил, что введены нормы о передаче в доверительное управление государственного имущества для льготного пользования благотворительными и волонтерскими организациями.

    «В целях стимулирования субъектов благотворительности предусмотрен механизм присвоения им почетных званий. Вводится понятие уполномоченного органа в сфере благотворительности. Его деятельность будет направлена на реализацию государственной политики в сфере благотворительности, обеспечение межотраслевой координации, улучшение взаимодействия с гражданским обществом»,- пояснил вице-министр.

    Было отмечено, что для стимулирования бизнеса к участию в волонтерстве и благотворительности в законопроект включены нормы, регламентирующие корпоративное волонтерство и корпоративную благотворительность.

    «Волонтерам предоставляются привилегии при поступлении на гражданскую службу. В частности, при трудоустройстве в государственные учреждения, казенные предприятия конкурсная комиссия учитывает волонтерский опыт кандидата. Аналогичные стимулирующие меры предусмотрены при поступлении на государственную службу в соответствии с действующим законодательством», - резюмировал Болат Тлепов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Благотворительность Мажилис НПО Волонтёрство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау