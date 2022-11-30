Мажилис одобрил соглашение со Швейцарией о признании проб на изделиях из драгметаллов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный законопроект разработан в целях ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов», - пояснил мажилисмен Альберт Рау на пленарном заседании Палаты.

Было отмечено, что соглашение совершено в городе Женева 29 ноября 2021 года.

Соглашением предусматривается, что изделия из драгоценных металлов, ввозимые в одну Сторону с оттиском пробирного клейма другой Стороны, не подлежат анализу и клеймению в импортирующей стороне.

При этом, изделия должны соответствовать условиям данного соглашения и национальному законодательству государства импортирующей стороны.



