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    Мажилис одобрил соглашение со Швейцарией о признании проб на изделиях из драгметаллов

    30 Ноября 2022, 11:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данный законопроект разработан в целях ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов», - пояснил мажилисмен Альберт Рау на пленарном заседании Палаты.

    Было отмечено, что соглашение совершено в городе Женева 29 ноября 2021 года.

    Соглашением предусматривается, что изделия из драгоценных металлов, ввозимые в одну Сторону с оттиском пробирного клейма другой Стороны, не подлежат анализу и клеймению в импортирующей стороне.

    При этом, изделия должны соответствовать условиям данного соглашения и национальному законодательству государства импортирующей стороны.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Швейцария
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