Мажилис одобрил соглашение об обмене информацией по отмыванию доходов в ЕАЭС

сАСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили ратификацию Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем и финансирования терроризма при перемещении наличных денег через таможенную границу Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вносится проект Закона РК «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза». Данное соглашение подписано 20 июля 2021 года в Москве», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса.

Министр пояснил, что целью разработки данного соглашения является обмен информации по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС. Соглашением определен порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

«Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства-члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена.

Обмен происходит путем предоставления сведений, заявленных физическим лицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Порядок взаимодействия предусматривает содержание запроса, сроки его исполнения, должностных лиц уполномоченных на его подписание, а также случаи, когда в исполнении запроса может быть отказано.

Соглашение содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия и информационного обмена, ее защите, хранению и уничтожению, а также меры, принимаемые государствами-членами в случае несанкционированного распространения такой информации.

Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил поправки в налоговое законодательство.



