Мажилис одобрил ратификацию Соглашения о порядке обращения продукции в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Разработка Соглашения велась с 2016 года. Текст Соглашения одобрен Указом Президента РК 31 декабря 2019 года № 230 и подписан на заседании Совета ЕАЭС 3 февраля 2020 года.

«Основные посылы законопроекта - обеспечение безопасности всей обращаемой на территории Союза продукции. Первое, эта продукция, не включенная в единый перечень продукции, в отношении которой на уровне Союза устанавливаются обязательные требования. Второе, продукция, в отношении которой не приняты или еще не вступили в силу единые технические регламенты Союза», - пояснил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса.

Министр добавил, что единый перечень продукции включает в себя виды продукций, для которой характерны высокие риски, связанные с безопасностью их потребления и использования.

Данный перечень сформирован с учетом опыта стран-членов Союза и международного опыта.

По данным ведомства, единый перечень содержит 67 позиций (утвержден решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 января 2011 года № 526). По предложениям государств-членов Союза перечень расширяется и пересматривается.

На сегодня 85% обращаемой продукции уже регулируется едиными техническими регламентами Союза.

В настоящее время приняты 49 технических регламентов, из которых 43 вступили в силу.

«Это технические регламенты на широкую товарную номенклатуру, начиная от пищевой продукции, товаров детской индустрии, легкой промышленности, машиностроения и другим видам продукции. Данное соглашение будет регулировать оставшийся объем продукции на рынке Союза, то есть 15%. Мы проанализировали номенклатуру товаров. В основном это продукция, не представляющая потенциальных рисков. К примеру, бижутерия, часы, щетки бытовые, искусственные украшения и т.д. Важно отметить, что данное соглашение не налагает административных барьеров на бизнес», - уточнил Бахыт Султанов.

Было отмечено, что достаточным условием обеспечения безопасности является соответствие заявленным стандартам на основании результатов испытаний.

Сведения о продукции будет аккумулироваться в информационной базе. Они будут доступны для потребителей и могут быть использованы в целях изучения ситуации на рынке. Это позволит оперативно реагировать на появление, в том числе новых видов продукции, и вести постоянный мониторинг.



