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    Мажилис одобрил ратификацию Конвенции ООН о международных мировых соглашениях

    9 Марта 2022, 11:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Конвенции ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня медиация становится всё более востребованной. Граждан привлекает, что с ее помощью можно разрешить конфликт, удовлетворяя интересы обеих сторон», - сказал министр юстиции РК Канат Мусин, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

    Было отмечено, что 7 августа 2019 года в Сингапуре Казахстан подписал Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.

    Цель Конвенции - признание и исполнение международных (то есть трансграничных) соглашений, достигнутых в результате медиации на территории ее государств-участников (в том числе в рамках региональных организациях экономической интеграции).

    «До настоящего времени не было единого механизма для эффективного признания и обеспечения соблюдения международных соглашений по результатам медиации. Соответственно стороны спора получают возможность обратиться в суд другой юрисдикции для признания мирового соглашения и ее исполнения», - пояснил Канат Мусин.

    В соответствии с Конвенцией приведение в исполнение мирового соглашения осуществляется согласно национальному законодательству (ст. 3). Порядок исполнения соглашений по результатам медиации предусмотрен положениями Закона РК «О медиации» (ст. 27) и Гражданского процессуального кодекса РК (ст. 178).

    «Конвенция распространяется только на международные коммерческие споры между двумя и более компаниями из разных стран-участниц», - уточнил Канат Мусин.

    По его словам, ратификация Конвенции станет положительным шагом к совершенствованию внесудебной медиации.

    «Она призвана стать важным инструментом содействия международной торговле, и способствует осуществлению международных сделок коммерческими сторонами», - заключил глава минюста РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Мажилис
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