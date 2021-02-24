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    Мажилис одобрил ратификацию договора с Северной Македонией о выдаче лиц

    24 Февраля 2021, 11:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис одобрил проект закона Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о выдаче лиц», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, между Казахстаном и Северной Македонией заключен полный пакет договоров по вопросам уголовной сферы.

    «Что касается договора, он регулирует вопросы выдачи и экстрадиции лиц, находящихся в розыске для привлечения к уголовной ответственности и исполнения договора суда. Он является правовым инструментом, необходимым для возвращения, совершившим преступление скрывающихся лиц. Лицо не выдается в следующих случаях, когда за совершение преступления по законодательству стороны предусмотрено смертная казнь, лицо оправдано или уголовное преследование в отношении него прекращено, истек срок давности, запрашиваемое лицо - гражданин страны», - сказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на пленарном заседании Мажилиса.

    «В Северной Македонии нет лиц, скрывающихся от правоохранительных органов Казахстана. У нас также нет лиц, которые разыскиваются органами этой страны. В целом договор является типовым», - сообщил М. Ахметжанов.

    Он отметил, что на сегодня Казахстан заключил аналогичные договоры с 20 странами, как, Испания, Корея, Малайзия, Вьетнам.

    Вместе с тем, на пленарном заседании Мажилис одобрил законопроект Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о передаче осужденных лиц». Договор направлен на выполнение закрепленной Конституцией задачи о защите граждан Казахстана за рубежом.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Генпрокуратура Мажилис
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