Мажилис одобрил ратификацию Договора о передаче осужденных с Монголией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен проект Закона «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Монголией о передаче осужденных лиц», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Договор регулирует вопросы, связанные с возможностью перевода лиц, осужденных в одном из государств-сторон, для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы у себя на родине. Договором предусмотрены конкретные обстоятельства, позволяющие осуществить передачу лица, и обстоятельства, исключающие такую возможность. Для передачи лица неотбытый срок лишения свободы должен быть не менее одного года, а также в момент передачи решение суда должно вступить в законную силу», – сказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, выступивший с докладом.

По его словам, Договор является стандартным документом, аналогичные договора Казахстан заключил с рядом других стран, таких как Узбекистан, Вьетнам, Кипр, Аргентина, Доминиканская Республика и другие.

Как пояснил замгенпрокурора, в исключительных случаях стороны могут согласиться на передачу, даже если период времени, подлежащий отбытию осужденным лицом, меньше указанного в Договоре. Также в Договоре содержится норма о возможности регрессного взыскания расходов на процедуру передачи с осужденного лица – «Принимающая Сторона вправе потребовать возмещение полностью или частично расходов от осужденного лица». В Казахстане отбывают наказание в виде лишения свободы 5 граждан Монголии. Казахстанских граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в Монголии нет.