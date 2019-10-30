Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Мажилис одобрил ратификацию Договора о передаче осужденных с Монголией

    30 Октября 2019, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен проект Закона «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Монголией о передаче осужденных лиц», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Договор регулирует вопросы, связанные с возможностью перевода лиц, осужденных в одном из государств-сторон, для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы у себя на родине. Договором предусмотрены конкретные обстоятельства, позволяющие осуществить передачу лица, и обстоятельства, исключающие такую возможность. Для передачи лица неотбытый срок лишения свободы должен быть не менее одного года, а также в момент передачи решение суда должно вступить в законную силу», – сказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, выступивший с докладом.

    По его словам, Договор является стандартным документом, аналогичные договора Казахстан заключил с рядом других стран, таких как Узбекистан, Вьетнам, Кипр, Аргентина, Доминиканская Республика и другие.

    Как пояснил замгенпрокурора, в исключительных случаях стороны могут согласиться на передачу, даже если период времени, подлежащий отбытию осужденным лицом, меньше указанного в Договоре. Также в Договоре содержится норма о возможности регрессного взыскания расходов на процедуру передачи с осужденного лица – «Принимающая Сторона вправе потребовать возмещение полностью или частично расходов от осужденного лица». В Казахстане отбывают наказание в виде лишения свободы 5 граждан Монголии. Казахстанских граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в Монголии нет.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Пенитенциарная система Генпрокуратура Мажилис Монголия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мажилис принял закон о введении штрафа в 20 МРП или ареста до 10 суток за ложную информацию
    Мажилис принял закон по возврату государству незаконно выведенных активов
    Падение цен на жилье прогнозирует глава «Отбасы банка»
    Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по выплатам детям из Нацфонда
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков